ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò°Å¹æ»ñ»º¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Ø°ãË¡¸ò´¹¤«¡¡21ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Ø°ãË¡¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶â·èºÑË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦µÈÀî¸×ÂÁÏºÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÂ¾¤Î¼Ô¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ê¤É¡¢4¿Í¤ÎµÒ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿1Ëü1400±ßÁêÅö¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Ø°ãË¡¤Ë¸ò´¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¤«¤éº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4400Ëü±ßÁêÅö¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ø¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Â¾¤Ë»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£