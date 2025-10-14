¤Þ¤¿¡ÈÂæÉ÷¤ÎÍñ¡É¡áÇ®ÂÓÄãµ¤°µ ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç±Æ¶Á¡©ÂæÉ÷¤ÎŽ¢ÌÜŽ£¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¸«¤¿¡É¤é¤»¤ó¾õ¤Î±À¡É¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û
ÂæÉ÷22¹æ¡¦23¹æ¤Ï¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¸½ºß¡¢2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æî¤Î³¤¾å¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡ÊÂæÉ÷¤ÎÍñ¡Ë¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û
²¾¤ËÂæÉ÷¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏËÜ½£¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤È¤·¤ÏÆî³¤¾å¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤È¤·¤Ï±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î±À²èÁü¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ï¡Ö22¹æ¡×¤Ç¤¹¡£¡ÉÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯Ã£¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22¹æ¤ÏËÜ½£¤ÎÆî³¤¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿7Æü¸áÁ°0»þ¤ÇÃæ¿´µ¤°µ¤¬985hPa¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8Æü¸áÁ°0»þ¤Ë940hPa¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢24»þ´Ö¤Ç45hPa¤âÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¾ÜºÙ¤Ê¡Öµ¤°µ¡×¤ä¡ÖÉ÷Â®¡×¡£³¤¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤´Â¸¤¸¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¡¢´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÂæÉ÷¤Îµ¤°µ¤äÉ÷Â®¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¤¾Ý³Ø¼Ô¡Ö¥É¥Ü¥é¥Ã¥¯¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¥É¥Ü¥é¥Ã¥¯Ë¡¤È¤¤¤¦¡¢±ÒÀ±¤Î²èÁü¤Ç±À¤Î·Á¤ä¹½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿äÄê¡×¤µ¤ì¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¿äÄêÃÍ¡×¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í½Â¬¤Ë¥Ö¥ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÊÏ©¤ÎÍ½Â¬¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¿´°ÌÃÖ¤Î¤º¤ì¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¶¯ÅÙ¤ÎÍ½Â¬¡×ÀºÅÙ¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢¶¯¤µ¤ÎÍ½Â¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Êµ¤°µ¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Í½Â¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÄÚÌÚÏÂµ×¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÄÚÌÚ¶µ¼ø¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ò¶õµ¡¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÂæÉ÷¤Î¡ÉÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¿ôÀéËü±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢·ÐÈñ¤¬ËÄÂç¤Ë³Ý¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏËè²ó¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¤½¤â¤½¤âÂæÉ÷¤¬ÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ï·ç¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Èô¤Ö¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÌÜ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÚÌÚ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¾å¶õ¤ÎÉ÷¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÉÕ¶á¤Û¤É½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ºß¤â¥¢¥á¥ê¥«¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î´ÑÂ¬¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÚÌÚ¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷¤òÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ËÆÃÊÌ¤ËÅë¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤ï¤¿¤¯¤·CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ºùÂô¿®»Ê¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´ºº¡©
´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ë¥Õ¥¹¥È¥êー¥àG-Ⅳ¡£¹Ò¶õµ¡¤Ë¡Ö´ÑÂ¬´ï¡×¤òÍî²¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅû¤¬¤¢¤ë¡¢ÂæÉ÷´ÑÂ¬¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¾¥ó¥Ç¡×¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬´ï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7ÆüÀµ¸á²á¤®¤Ë¡ÖÂæÉ÷22¹æ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¸©±ÄÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¡£
Ìó30Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤Î°ìÈÖ³°Â¦¤Î±À¡á´¬±À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÎÆâÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂæÉ÷¤Î¼þÊÕ¤â´ÑÂ¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç1¤ÄÌÜ¤Î´ÑÂ¬´ï¤òÍî²¼¡£
¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ëー¥È¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
´ÑÂ¬´ï¤Ï5Ê¬¤Ë1²óÅê²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¿¥¬¥¿¥¬¥¿¡Äµ¡ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈÌÜ¡É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò
´ÑÂ¬³«»Ï¤«¤é15Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢µÞ¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤Èµ¡ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¦¥©ー¥ë¡ÊÌÜ¤ÎÊÉ±À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¸ü¤¤´í¸±¤Ê±«±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±À¤ÎÃæ¤Ï·ã¤·¤¤¾å¾ºµ¤Î®¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Áë¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï±À¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ôÊ¬¤Çµ¡ÂÎ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ë³°¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¾Úµò¡£
µ¡ÂÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍÉ¤ì¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
Áë¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢¶õ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó¤¯¤ÎÊý¤Þ¤Ç»ë³¦¤¬³«¤±¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢º£ÄÌ²á¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¦¥©ー¥ë¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÊÉ¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¼¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¡Ä¡£±À¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë±²¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±À¤Î¹â¤µ¤ÏÌó1¥¥í¤Û¤É¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ19Ç¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±À¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±²¤ò´¬¤¯±À¤Ï¡¢¼«Á³¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿ô»þ´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¡×
¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤é¤»¤ó¾õ¤Î±À¤Ï¡Ö¥á¥½±²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¡ÊÂ¿¤¤»þ¤Ë¤Ï5¤Ä¤Û¤É¡Ë¤Î¥á¥½±²¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤é¤»¤ó¾õ¡×¤Î±À¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õµ¡¤ÏÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤ÎÃæ¤ò£²～£³Ê¬¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÍÉ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ï¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥É¥í¥Ã¥×¥¾¥ó¥Ç¤òÅê²¼¡£
4»þ´Ö40Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤òÄÌ²á¤·¤¿¤Î¤Ï·×3²ó¡£1²óÌÜ¤è¤ê¤â3²óÌÜ¤ÎÊý¤¬¡¢¥¢¥¤¥¦¥©ー¥ë¤¬¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô»þ´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê²¼¤·¤¿42¸Ä¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¾¥ó¥Ç¤Ï¡¢µ¤°µ¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢É÷¸þ¡¢É÷Â®¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊó¤òÁ÷¿®¡£¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÂç³Ø¤äµ¤¾ÝÄ£¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Îµ¤¾Ýµ¡´Ø¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½Â¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷22¹æ¤ÎÈ¯Ã£¶ñ¹ç¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÂæÉ÷¤ò¼å¤á¤¿¤¤¡ª
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Õー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·×²è¡×¡£
ÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤ò¿Í°ÙÅª¤Ë¼å¤¯¤·¤è¤¦¤È¸À¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´ÉÕ¶á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤²¹ÅÙ¤Î¿å¾øµ¤¤«¤é±À¤òºî¤ê¡¢ÂæÉ÷¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë£°¡î¤ò²¼²ó¤ë¾õÂÖ¤Î¿åÊ¬¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·×²è¤Î¼Â¸½¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯À®²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÂæÉ÷²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÉ®ÊÝ¹°ÆÁ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤Ï¡Ö5¡ó¡¢10¡óÂæ¤Ç¤âÂæÉ÷¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÂÍÑ²½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2050Ç¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æµ¤¾Ý¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£
Ç¯¡¹¿ÓÂç²½¤¹¤ëµ¤¾ÝºÒ³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ºùÂô¿®»Ê