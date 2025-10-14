米ロックドラマーのトミー・プライスさんが１０日に死去した。６８歳だった。妻ステファニーさんがフェイスブックで訃報を伝え、「献身的な夫で誇り高き父、そして圧倒的なドラマー兼ソングライターだった」と夫の人柄と功績を讃えた。



【写真】追悼の言葉を寄せたジョーン・ジェット

トミーさんは１９８７年から２０１７年まで、ジョーン・ジェット＆ザ・ブラックハーツのドラマーとして活躍。ジョーン・ジェットはインスタグラムにて「唯一無二のトミー・プライスを失った。トミーさんは伝説的なドラマーで、４０年にわたりブラックハーツの一員だった。彼は、ドラマーの中のドラマーで、多くの人に尊敬されていた」と追悼の言葉を寄せた。



１９８０年代にはビリー・アイドルのバンドでも活動し、１９８３年のアルバム「反逆のアイドル」に急遽参加。ビリーは「トミーは素晴らしい音楽仲間であり、友人だった。彼の才能と心をすべての演奏に注いでいた。彼がいなくなるのは本当に寂しい」とコメントしている。



ニューヨーク出身のトミーさんは、スキャンダル、ミンク・デヴィル、ラヴ・クラッシュド・ヴェルヴェットなどでも演奏。スタジオミュージシャンとしても評価が高く、ロジャー・ダルトリー、ザ・ウォーターボーイズ、ブルー・オイスター・カルト、ザ・サイケデリック・ファーズ、ロニー・スペクター、デボラ・ハリーらの作品に参加した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）