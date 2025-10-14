¡È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K¥Õ¡¼¥É¡É¤òÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025¡×
´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò Âçºå»Ù¼Ò¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025¡Ù¤ò2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÏÂçºå¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖSAMIÅíÃ«¿·Å¹¡×Á°¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K¥Õ¡¼¥É¡É¤òÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü) 11:00¡Á17:00 (ºÇ½ª¼õÉÕ16:30)
²ñ¾ì¡§SAMIÅíÃ«¿·Å¹(Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÅíÃ«3-6-21)Á° ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K¥Õ¡¼¥É¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌµÎÁ»î¿©²ñ¡£
´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿10¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¡Ê³ÆÆü4¼ïÎà¤º¤Ä¡Ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»î¿©¸å¤Ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿©ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡Í½Äê¥á¥Ë¥å¡¼
»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Ë´ò¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ÇÈèÏ«²óÉü¤äÈþÍÆ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖJujubebe ¥Ê¥Ä¥á¥·¥í¥Ã¥×¡×¤ä¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¡ÖJejuNFarm ¥æ¥ºÃã¡¦¥Ç¥³¥Ý¥óÃã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¿ÈÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¡Ö°Â¿´¥µ¥à¥²¥¿¥ó¡×¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅÁÅý¥Á¥ã¥×¥Á¥§¡¦·ã¿ÉßÖÌÍ¡×¡¢´Ú¹ñ»º¤Î¤ªÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿ÅÁÅý°ûÎÁ¡Ö¥Ó¥é¥¯ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¡¢K-FOOD¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»î¿©¸å¤ËÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬ÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤ê¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ê¥Ä¥á¥·¥í¥Ã¥×¡Ü¥¥¥ç¥¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(¥æ¥º¡¦¥Ç¥³¥Ý¥ó)¡×¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçºå¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ
²ñ¾ì¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡ÖÂçºå¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSAMIÅíÃ«¿·Å¹¡×Á°¡£
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡È¥È¥ì¥ó¥É¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÈÀ¸³è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¡£
ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ëK-FOOD¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö K-FOOD»î¿©²ñ2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
