¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥¯¥Þ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¡ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡¡ÉÙ»³
¸©Æâ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄ¹Ã«Àîµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½»Ì±
¡Ö½é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡×
Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëº£Ç¯¤Î¸©Æâ¡£
º£·î8Æü¤Ë¤ÏÉÙ»³»ÔµÈ²¬¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤òÁö¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Ï373·ï¡£´û¤ËµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ò¾å²ó¤ê¡¢½ÐË×¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤âÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£
Î©»³¥«¥ë¥Ç¥éº½ËÉÇîÊª´Û¡¡ÇòÀÐ½ÓÌÀ³Ø·Ý°÷
¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢Áö¤ë¤â¤Î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦½¬À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸å¤º¤µ¤ê¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Êª±¢¤Ë±£¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï»þÂ®40¥¥í¤«¤é50¥¥í¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤ì¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤ÈÎ¦¾åÁª¼ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÊý¤¬¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÏÁö¤ê¤¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È¡×
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ÞÎë¤ä·âÂà¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ»ý¤ÁÊâ¤¯¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤âÍ¸ú¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ½ÓÌÀ³Ø·Ý°÷
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»±¤Ê¤ó¤«¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ç¤¹¤Í¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ã¤ÆºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»±¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¤è¤êÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ëü¤¬°ì¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¯¥Þ¤¬ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤â»ä¤ÎÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤³¤Î»±¤òÃ¡¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê»±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì·âÌÜ¤ÎºÇ¤âÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ò¤¤¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥Þ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ä
ÇòÀÐ½ÓÌÀ³Ø·Ý°÷
¡Ö¥¯¥Þ¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯¥¯¥Þ¤ò¸«Â³¤±¤º¤Ë¡¢ÁÇÁá¤¯¤³¤¦¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤Î»ÑÀª¤ÇµÞ½ê¤Î¼ó¤ä´é¡¢Ê¢¤Ê¤É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ½ÓÌÀ³Ø·Ý°÷
¡Ö¤è¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òËÉ¤°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÜÆ°¥ëー¥È¤È¤Ê¤ëÁð¤à¤é¤ò´¢¤ë¤³¤È¤ä¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥«¥¤Î¼Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤À¤È²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£