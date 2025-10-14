¥Á¥ã¥ó¥È¥¢¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¡Ö¤æ¤º¤Î¹á¤ê¡×ÅÐ¾ì
¥Á¥ã¥ó¥È¥¢¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¡Ö¤æ¤º¤Î¹á¤ê¡×¤ò2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄê¤Î¹á¤ê
¥ß¥ë¥¯¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤È¥ª¥¤¥ë¤ÎÀö¾ôÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥á¥¤¥¯¤äÈé»é±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò»Ä¤¹½èÊý¡£
ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´¤ò¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥º¥¦¥§¥¤
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ß¥ë¥¯ ¤æ¤º¡Ò¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡Ó130mL¡¡3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
*1¡¡¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¤è¤ë*2¡¡2024Ç¯9·î¡Á2025Ç¯8·î¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¥¢¥Á¥ã¡¼¥àÈÎÇäËÜ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥º¥¦¥§¥¤Ä´¤Ù¡Ë