¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Î¡Ö·ò¹¯¤Ë¤è¤¤À®Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï6³ä¶¯
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Ï¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯¤Ë¤è¤¤À®Ê¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò9·î1Æü¡Á7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¡§¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¡¢Ä´ºº»þ´ü¡§9·î1Æü¡Á9·î7Æü¡¢²óÅú¼Ô¿ô¡§1Ëü1431Ì¾¡Ë¡£±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä°Õ¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï6³ä¶¯¤À¤Ã¤¿¡£ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤¬26.0¡ó¡¢¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡ÖÆý»À¶Ý¡×¤¬³Æ2³ä¶¯¡£¡ÖÆý»À¶Ý¡×¤Ï¹âÇ¯ÂåÁØ¡¢¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¤Ï½÷À¹âÇ¯ÂåÁØ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À10¡Á40Âå¤Ç¤Ï¡ÖÅ´¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢À®Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤¬61.7¡ó¡¢¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¡¦Äñ¹³ÎÏ¸þ¾å¡×¤¬48.0¡ó¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î²þÁ±¡¢ÉÂµ¤¤Î²þÁ±¡¦°²½ËÉ»ß¡×¡ÖÈèÏ«²óÉü¡×¤¬3³äÁ°¸å¡£¡Ö¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¡¦¶ÚÆù°Ý»ý¡×¤Ï½÷À60¡Á70Âå¤äÃËÀ¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢½÷À60¡Á70Âå¤Ç¤Ï¡Ö¹ü¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë¡×¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈþÈ©¸ú²Ì¡×¤Ï½÷À30¡Á50Âå¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î²þÁ±¡¢ÉÂµ¤¤Î²þÁ±¡¦°²½ËÉ»ß¡×¡ÖÉÏ·ìÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¡×¤Ï½÷À10¡Á40Âå¤Ç¤ä¤ä¹â¤¤·¹¸þ¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¡¢À®Ê¬¤ÎÀÝ¼èÊýË¡¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¡¢°û¤ßÊª¡×¤¬73.7¡ó¡£½÷À60¡Á70Âå¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¡¢½÷À10¡¦20Âå¤ÇÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ30¡Á50Âå¤Ç¤â¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¡×¤«¤éÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï54.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
°û¿©Êª¤«¤éÀ®Ê¬¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤ä¿©¤ÙÊª¡¦°û¤ßÊª¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÆýÀ½ÉÊ¡×¡ÖÂçÆ¦²Ã¹©ÉÊ¡×¡ÖÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³Îà¡×¤¬6³äÁ°¸å¡¢¡Öµû²ðÎà¡¢¿å»º²Ã¹©ÉÊ¡¢³¤ÁôÎà¡×¤¬51.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÆ¦²Ã¹©ÉÊ¡×¡ÖÇÀ»º´¥Êª¡×¡ÖÆýÀ½ÉÊ¡×¡Ö¿©¿Ý¡×¡ÖÆ¦Æý¡×¤Ï½÷À¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤â½÷À¹âÇ¯ÂåÁØ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤¤À®Ê¬¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡ÖÆý»À¶Ý¡×¡ÖÅ´¡×¡ÖDHA¡×¡Ö°¡±ô¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óE¡×¤¬¾å°Ì10¹àÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ´¡×¤Ï½÷À10¡Á40Âå¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¡±ô¡×¤Ï¡¢¸½ºßÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Î½ç°Ì¤è¤ê¤â¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£