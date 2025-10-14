²ÆÈÁ¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVer300ËüºÆÀ¸ÆÍÇË
¡¡TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¡ÈÌ¾ºî²Ð¥É¥é¡É¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ýー¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°¾Èþ¤ò²ÆÈÁ¡¢¾¡ÃË¤òÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢¥µー¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢³Ú¶î¡¢°É²Ö¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î7Æü～10·î12Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë