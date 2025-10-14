ÅìµþÅÔ¡¢¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤ò°ì½ï¤ËÃÎ¤ë ´ðÁÃ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò´õË¾¤¹¤ëËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ø
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢´õË¾¤¹¤ë½÷À¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÍñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤ò°ì½ï¤ËÃÎ¤ë ´ðÁÃ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò10·î11Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø¹ÖºÂ ¶µ¼ø¤ÎÊÒ¶ÍÍ³µ¯»ÒÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ÎÌÜÅª¤äºÎÍñ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ö´ðÁÃÃÎ¼±¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤ÈÍñ»ÒÅà·ë·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë·Ð¸³ÃÌ¡¦ºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤¬°§»¢¡£¡ÖÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤à¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤òË¾¤à½÷À¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ëÍñ»ÒÅà·ë¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤¹¤ë½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍñ»ÒÅà·ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¡¢¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø¹ÖºÂ ¶µ¼ø¤ÎÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÍñ»ÒÅà·ë¤Î¡Ö´ðÁÃÃÎ¼±¹ÖºÂ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤È¤Ï¡¢¼õÀºÁ°¤ÎÍñ»Ò¤òÂÎ³°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅà·ëÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯°åÎÅµ»½Ñ¤Ç¡¢Àº»Ò¤È¼õÀº¤µ¤»¤¿¼õÀºÍñ¡Êæõ¡Ë¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Íñ»ÒÅà·ë¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÅªÅ¬±þ¤È¤Ê¤ë¡ØÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ù¤È¡¢¥Î¥ó¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¡ØÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ù¡¢¡Ø·ò¹¯¤Ê½÷À¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ù¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÃæ¤Ç¤âÅìµþÅÔ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤òÁªÂò¤·¤Ê¤¤½÷À¤¬¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÍñÁãµ¡Ç½Äã²¼¤ò´í×ü¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ëÍñ»ÒÅà·ë¤È¤Ê¤ë¡£¾Íè¡¢Åà·ë¤·¤¿Íñ»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø²¿ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡Ù¡¢¡Ø²¿ºÐ¤Ç»ºµÙ¡¦°é¶È¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤È¤Ï²¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ù±ç¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î·î·Ð¤Ç¤Ï¡¢Íñ»Ò¤¬À®½Ï¤Î²áÄø¤ÇÅñÂÁ¤µ¤ì¡¢Ëè·î1¸Ä¤ÎÍñ»Ò¤¬ÇÓÍñ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍñ»ÒÅà·ë¤Ç¤Ï¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯Íñ»Ò¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤ò»È¤Ã¤¿ÍñÁã»É·ãÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²«ÂÎ¥Û¥ë¥â¥óÊ»ÍÑÎÅË¡¡ÊPPOS¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·î·Ð3ÆüÌÜ¤«¤éÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤È²«ÂÎ¥Û¥ë¥â¥ó¤òËèÆüÅêÍ¿¤·¡¢ÍñÁã¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤éÇÓÍñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÍñ»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¡£ºÎÍñ33¡Á36»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢ÅÀÉ¡¤Þ¤¿¤ÏÃí¼Í¤Ç¥È¥ê¥¬¡¼À½ºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤ÆÍñ»Ò¤òÀ®½Ï¤µ¤»¡¢·ÐçµÅª¤ËºÎÍñ¤ò¹Ô¤¦¡£ÍñÁã»É·ãÎÅË¡¤Î¿Ç»¡¤Ç¤Ï¡¢·ÐçµÄ¶²»ÇÈ¥×¥í¡¼¥Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¶²»ÇÈ¤ÇÍñË¦¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍñ»Ò¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¡¢ºÎÍñ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍñÁã¤ÈÍñ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò»ß¤á¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÍñ»Ò¤Î¿ô¤Î¸º¾¯¤ÈÍñ»Ò¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ØÇ¥¿±¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø½Ð»º¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø°é¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦»þ´ü¤Ë¡¢Ç¥¿±¤ò·×²è¤·¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¤»þ´ü¤ò¡¢»ºµÙ¡¦°é¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¡£°ìÊý¤Ç¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤äºÎÍñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª¡¦·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÀºÍñÅà·ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ì¤¼õÀºÍñÅà·ë¤Ï½Ð»ºÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±À®Î©¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¥¿±¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º»þ´ü¤òÀèÁ÷¤ë¤Û¤É¡¢¹âÇ¯ÎðÇ¥¿±¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤Ï¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍñ¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ¤¬44Ëü±ß¡Ê°Ê²¼¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢Íñ»ÒÅà·ëÊÝ´É¤¬1¸Ä¤¢¤¿¤ê1Ëü1000±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÎÍñ¿ô¤¬15¸Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð60Ëü5000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËËèÇ¯¡¢5Ëü5000±ß¤¬ÊÝ´ÉÎÁ¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¡¢5Ç¯´ÖÊÝ´É¤¹¤ë¤È27Ëü5000±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¹Ô¤¦½÷À¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬35ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï36¡Á38ºÐ¡£Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤¬Âè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤¿½÷À¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»ºÎ¨¤ÏÌó20¡ó¡£Åà·ëÍñ»Ò¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï5.2¡Á7¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢90¡ó¶¯¤¬Åà·ëÍñ»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÍñ»ÒÅà·ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ç¥ÕÔÀ²¹Â¸¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Ä»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡Ù¡¢¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£É¬Í×¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò´õË¾¤¹¤ë½÷À¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÍñ»ÒÅà·ë¤òÁªÂò¡¦·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¶á¤¯¤Î»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë½÷À¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢ÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤ÈÍñ»ÒÅà·ë·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë·Ð¸³ÃÌ¡¦ºÂÃÌ²ñ¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£·Ð¸³ÃÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¹¥Æ¥ë¥éÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀ¾»Ë¿¥»á¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÈøÆ£ÊþÈþ»á¤Ê¤É3Ì¾¤¬¡¢ÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¡¢·èÃÇ¤¹¤ëºÝ¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂÃÌ²ñ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¹¥¿¿Íºà³«È¯¼¼ ¼¼Ä¹¤ÎµÜËÜÀçÍÕ»á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢¼þ°Ï¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÒ¶ÍÀèÀ¸¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Íñ»ÒÅà·ë»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²ÃÎðÅù¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ò·üÇ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤¦Íñ»ÒÅà·ë¡×¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à18ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¡ÊºÎÍñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Îð¡Ë¡£½õÀ®³Û¤Ï¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ç¯ÅÙ¤¬¾å¸Â20Ëü±ß¡£¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊÝ´É¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¤Ë²óÅú¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢1Ç¯¤´¤È°ìÎ§2Ëü±ß¡Ê2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÃÎðÅù¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿Åà·ëÍñ»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡×¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤¬43ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉ×ÉØ¤ÇÅà·ëÍñ»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ï¡¢Íñ»ÒÍ»²ò¡¦¼øÀº¡¦æõÇÝÍÜ¡¦æõÅà·ë¡¦æõ°Ü¿¢¡¦Ç¥¿±³ÎÇ§¡£½õÀ®³Û¤Ï¡¢Åà·ëÍñ»Ò¤òÍ»²ò¤·¡¢¼õÀº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤¾å¸Â25Ëü±ß¡£¡Ö°ÊÁ°¤ËÅà·ëÍñ»Ò¤òÍ»²ò¤·ºîÀ®¤·¤¿Åà·ëæõ¡×¤òÍ»²ò¤·¤Ææõ°Ü¿¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤¾å¸Â10Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤Î¼ê°ú¤¡×¤ÎºîÀ®¡¦ÇÛÉÛ¡¢¡ÖTOKYO¥×¥ì¥³¥ó¥¼¥ß¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥×¥é¥óÎ¾Î©»Ù±ç¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤ò°ì½ï¤ËÃÎ¤ë ´ðÁÃ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÊ¡»ã¶É »Ò¶¡¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çÉô Ä´À°Ã´Åö²ÝÄ¹¤ÎÏÂÅÄÛÙ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¤¹¤ëËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Íñ»ÒÅà·ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤¿¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë°åÎÅµ»½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íñ»ÒÅà·ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¸þ¤±¤ÆÍñ»ÒÅà·ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ú¤Â³¤Íñ»ÒÅà·ë¤Î»Ù±ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
