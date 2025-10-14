¤¤¤¶14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ø¡ªÆüËÜ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ò½é·âÇË¤Ê¤ë¤«¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ý¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡£¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÆÃ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï£¶°Ì¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²Ê¬11ÇÔ¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä¶¶¯Å¨¤À¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó...¡£Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤âÁêÅö¹â¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤¿²«¿§¤Î·³ÃÄ¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Þ¤ºGK¿Ø¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤ä¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÌ¾¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂç¤¤¯¡¢´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ©Âå¤ÎÌ¾¾¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬Î¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ò²¼¤·¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
取材・文◎湯浅泰弘(サッカーダイジェストWeb編集部)
