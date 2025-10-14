¥«¥´¥á¡¢Åß¸ÂÄê100¡ó²Ì¼Â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡ÖÅß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ ¤¤¤Á¤´¡õ¤¶¤¯¤í¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥«¥´¥á¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖÅß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ ¤¤¤Á¤´¡õ¤¶¤¯¤í¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò11·î11Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Êºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢1ÆüÊ¬¤Î²Ì¼Â200g¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ì½Á°ûÎÁ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ«¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ¡×¤«¤é¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ûÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¿·È¯Çä¤¹¤ë¡ÖÅß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ ¤¤¤Á¤´¡õ¤¶¤¯¤í¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤È¤¶¤¯¤íÅù¡¢8¼ïÎà¤Î²Ì¼Â¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÅß¸ÂÄê100¡ó²Ì¼Â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤È¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤Á¤´¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤¶¤¯¤í¤Ê¤ÉÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Åß¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ÆüÊ¬¤Î²Ì¼Â¡Ê1ÆüÊ¬¤Î²Ì¼Â¤È¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¿ä¿Ê¡¦·ò¹¯ÆüËÜ21¤Î¿ä¾©ÃÍ¡Ê1Æü200g¡Ë¡£Æ±ÉÊ¤Ï²Ì¼Â¤ÎÁ´À®Ê¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê²Ì¼Â¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¦B2¡¦E¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤ë¡£º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Ç·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥´¥á¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¡ÖÅß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤³¤ì°ìËÜ¡×¤Ç¡¢¥³¥³¥í¤â¥«¥é¥À¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£¤¼¤Ò»î¤·¤¯¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï130±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥«¥´¥á¡áhttps://www.kagome.co.jp