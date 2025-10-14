¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢ËüÇîÊÄËëÍâÆü¤Ë¡Ö¿·ºî¡×È¯É½¡Ä¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡É¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂç¡¢Âç¡¢ÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÍâÆü¤Î14Æü¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¿·ºî¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÄËë¸å¤Ë¿·ºî¡Ä¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ù¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¸ø¼°X¤Ç¤â¾Ò²ð¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¯¥í¥ß¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÉô¤Î2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç10·î²¼½Ü¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¢ö¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡ÖËüÇîÊÄËë¸å¤â¥°¥Ã¥º½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÂç¡¢Âç¡¢ÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡¡
¥¯¥í¥ß¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó
EXPO2025 ¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Û ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÊM¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡³Æ5280±ß
EXPO2025 ¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Û ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÊBC¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡³Æ3520±ß
¢¨ÀÇ¹þ
È¯ÇäÆü¡§10·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡
¼è¤ê°·¤¤¡§°ìÉô¤Î2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É
