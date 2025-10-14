¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡¢¼«¼Ò¥Ð¥é±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¥Ð¥é¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥°¥é¥ó ¥í¡¼¥º ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤òÈ¯Çä
¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ë½êÍ¤¹¤ë¼«¼Ò¥Ð¥é±à¡Ê¥Ê¥ê¥¹ ¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¥Ð¥é¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥°¥é¥ó ¥í¡¼¥º ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê20mL¡ß10ËÜ¡Ë¤ò11·î21Æü¤«¤éË¬ÌäÈÎÇä¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊÅ¹ÊÞ¤ÈÄÌÈÎ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó ¥í¡¼¥º ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢ÄãÊ¬»Ò¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥é¡¼¥²¥ó6000mg¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼«¼Ò¥Ð¥é±à¤ÎÀ¸¥Ð¥é¤«¤é°¡Î×³¦Ãê½Ð¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥¥¹¤ò100mgÇÛ¹ç¡Ê1ËÜ¤¢¤¿¤ê¡Ë¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´Þ¤à»çµÆ²Ö¥¨¥¥¹¤ä¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£»é¼Á¥¼¥í¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÌµÇÛ¹ç¡¢¥í¡¼¥ºÉ÷Ì£¤ÎÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó ¥í¡¼¥º ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ð¥é±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¥Ð¥é¡¢¡Ö¥ì¥Ç¥£¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ç¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥¥¹¡£ÀìÌç¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤òºÇ¤âÈ¯´ø¤¹¤ëÄ«¤Î¤¦¤Á¤Ë1ÎØ1ÎØ¤ò¼êÅ¦¤ß¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ®Ê¬Ãê½Ð¤Ë¤ÏÄã²¹Äã°µ¾øÎ±¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÃê½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¿©ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°¡Î×³¦Ãê½Ð¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤ÇÃê½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿©ÉÊ¤Î¿¢Êª¤«¤é¤ÎÀ®Ê¬Ãê½Ð¤Ï¡¢Íµ¡ÍÏÇÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÁÇºà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÊ¬¤¬Ãê½Ð¤òË¸¤²¤ë¤¿¤á´¥Áç¹©Äø¤äÊ´ºÕ¹©Äø¤¬É¬Í×¡£º£²óºÎÍÑ¤·¤¿°¡Î×³¦Ãê½Ð¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÊ¬¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°¡Î×³¦¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸¥Ð¥é¤ò³è¤«¤»¤ëÃê½ÐË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥Ð¥é¤Î²ÖÊÛ¤Ï±«¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤ËÇ¨¤ì¤ë¤ÈÉÊ¼Á¤¬Îô²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤â¿å¤ËÇ¨¤é¤µ¤º¤Ë¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¤¬°¡Î×³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹ÉÓ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÃ±°ìÁÇºà¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö·¿ÍÆ´ï¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Í¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñÁõ»ñºà¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢°ûÍÑ¸å¤ÎÇÑ´þ¤â´ÊÊØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5ËÜ¤¬Ï¢·ë¤·¤¿ÍÆ´ï¤ò¤â¤®¤ê¼è¤ê1ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é°ûÍÑ¤¹¤ë¡£
°¡Î×³¦¤È¤Ï¡¢¿å¤¬±ÕÂÎ¤Ë¤âµ¤ÂÎ¤Ë¤âÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Î×³¦ÅÀ¤è¤ê¤â²º¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç±ÕÂÎ¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊª¼Á¤òÁ¡ºÙ¤ËÍÏ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°¡Î×³¦Ãê½Ð¤Ï¡¢Íµ¡ÍÏÇÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢´¥Áç¤äÊ´ºÕ¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤«¤é´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¨¥³¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤ÆSDG's¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó ¥í¡¼¥º ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤êµûÍ³Íè¤ÎÄãÊ¬»Ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò6000mg¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥é¥¨¥¥¹¤ò100mgÇÛ¹ç¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ß¥Î»À¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯¹Ú¥·¥È¥ë¥ê¥ó¤ä¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ê¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¦¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´Þ¤à»çµÆ²Ö¥¨¥¥¹¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ËÜ¤¢¤¿¤ê30.3Kcal¤Ç»é¼Á¥¼¥í¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â6.73gÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÃº»À¿å¤Ê¤É¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢1Æü1ËÜ°ûÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï6480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡áhttps://www.naris.co.jp