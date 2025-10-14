J3¤Ç¹¥Ä´¤ÎFCÂçºå¡¢ËüÇî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤«¤é¡ÖµÇ°¥á¥À¥ë¡×¤¬¼øÍ¿¡ª¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á
10·î13Æü¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
J3¤ÎFCÂçºå¤ÏÍâ14Æü¡¢ËüÇî¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®³èÆ°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óµÇ°¥á¥À¥ë¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖµÇ°¥á¥À¥ë¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄ²ñÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î13Æü¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÀÐÄÍÍýÆà¥¯¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬¼õÎÎ¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÏ¢·È¤ª¤è¤ÓÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿FCÂçºå¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÆüÇìÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤Î¿¼²½¡¢ÃÏ°è¤Î¹ñºÝ²½¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
1996Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÂçºå¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿FCÂçºå¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥°¥ì¥ß¥ª¤È¤Î¥¯¥é¥Ö´ÖÄó·È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½£¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Î½£À¯ÉÜ¡¦»ÔÅö¶É¡¦Âç³Ø¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È¤Î¿ÍÅª¡¦µ»½ÑÅª¸òÎ®¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¡£¤³¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍºàÁê¸ß¸òÎ®¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸²½¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹ñºÝ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢FCÂçºå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂçºå¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎVIP¾·ÂÔ¤ò·Àµ¡¤È¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¶µ°é¡¦Ê¸²½¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬·Ç¤²¤ë¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¡É¡ÊFutebol e Transformação Social¡Ë¤ÎÍýÇ°¤È¡¢FCÂçºå¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¹ñºÝÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
