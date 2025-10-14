¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G2¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¡Û°æ¾å°ìµ±¡¡·þ¤ê¤ÈÆ¨¤²¤Ç½éÆüÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£°æ¾å°ìµ±¡Ê31¡áÂçºå¡Ë¤Ï½éÀï¤Î5R¤ò¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ó¤Î¶¯·þ¤ê¤Ç1Ãå¡£1¹æÄú¤Î¸åÈ¾10R¤â¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÍè²á¤®¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Î1¥Þ¡¼¥¯¤Ï½éÆ°¤Î°ÌÃÖ¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢½®¤¬¸þ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤¿¡£µ¯¤³¤·¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÆ°¤¤ÏÀä¹¥¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à56¹æµ¡¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÇ¯Ëö¤Î¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¤ÏÀäÂÐ½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¸½ºß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï53°Ì¡£ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¹¾¸ÍÀî¤Ç¾Þ¶â¥¢¥Ã¥×¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï6R5¹æÄú¡£Á´Â®¤Ç¼Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯Âç¶î¤±¤Ï²ÄÇ½¡£¿Ê·â¤ÏÂ³¤¯¤«¡£
