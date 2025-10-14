¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G2¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¡Û¾å¸¶ÖÅ¡¡4R¤ÇG2½é¾¡Íø¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡ÖÆ±´ü¤Î¿ù»³´î°ì·¯¤È¿å¿Àº×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾å¸¶ÖÅ¡Ê30¡áÅìµþ¡Ë¤¬¡¢4R¤ò2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢G2½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡G2°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌ¶¥Áö¤Ï²Æì¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿7·î¤Î¤Ó¤ï¤³Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤¬½é½Ð¾ì¤Ç¡¢10ÁöÌÜ¤Ç¤Î½é1Ãå¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ÏA1¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀA2¤Î¼ÂÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÃÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾11R¤Ï4¥«¥É¤Ç5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤ä²ó¤êÂ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤é¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï7R1¹æÄú¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÄ¥¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß¤À¡£2¾¡ÌÜ¤ØÉ¬¾¡ÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¡£
