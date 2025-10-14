³êÁöÏÆ¤Î¥é¥¤¥È18¸Ä¤¬800£í¤Ë¤ï¤¿¤ê²õ¤ì¤ë¡Ä´ä¹ñ¹Ô¤¤ÎÁ´Æü¶õµ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡30£í¤º¤ì¤ÆÎ¥Î¦¤«
13ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦Á´Æü¶õµ¡¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´Àþ¤«¤é30¥áー¥È¥ë¤º¤ì¤ÆÎ¥Î¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï13ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÁ´Æü¶õµ¡¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´Æü¶õµ¡¤ÏÁ°ÎØ2ËÜ¤ÎÇËÂ»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ò»È¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿14Æü¡¢´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¹Ô¤ÎÂè1ÊØ¤â·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢³êÁöÏ©¤ÏÊÞÁõ¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜÍè¡¢Ãæ¿´Àþ¾å¤Ç¸÷¤ëÇò¤¤¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ³Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£