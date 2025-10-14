£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

13ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦Á´Æü¶õµ¡¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´Àþ¤«¤é30¥áー¥È¥ë¤º¤ì¤ÆÎ¥Î¦¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï13ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¹Ô¤­¤ÎÁ´Æü¶õµ¡¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ú¤­ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´Æü¶õµ¡¤ÏÁ°ÎØ2ËÜ¤ÎÇËÂ»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ò»È¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿14Æü¡¢´ä¹ñ¶ÓÂÓ¶¶¶õ¹Á¹Ô¤ÎÂè1ÊØ¤â·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï³êÁöÏ©ÏÆ¤Î¥é¥¤¥È18¸Ä¤¬¤ª¤è¤½800¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¤Ï³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´Àþ¤È¤ª¤è¤½30¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Æü¶õµ¡¤ÏÃæ¿´Àþ¤«¤é¤º¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ¥Î¦¤·¡¢Á°ÎØ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢³êÁöÏ©¤ÏÊÞÁõ¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜÍè¡¢Ãæ¿´Àþ¾å¤Ç¸÷¤ëÇò¤¤¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ³Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£