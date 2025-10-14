¡ÚÀïÎÏ³°°ìÍ÷¡Û12µåÃÄ·×104¿Í¤Ë¡¡Âè1¼¡ÄÌ¹ð´ü´Ö±äÄ¹Á¼ÃÖ¤ÇCSÇÔÂà¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬3Áª¼ê¤ËÄÌÃ£
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Ï14Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°æ¸ýÏÂÊþÅê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡Ê32¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÇÔÂà¤Î2µåÃÄ¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¤Þ¤ÇÆ±´ü´Ö¤ò±äÄ¹¡£±óÀ¬¤Ç°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ÏÍâ¡¹Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡9·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÀïÎÏ³°Âè1¼¡ÄÌ¹ð´ü´Ö¤ÇºÇ½ªÆü¤Î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ï12µåÃÄ·×101Áª¼ê¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÇÔÂàµåÃÄ¤Ø¤Î±äÄ¹Á¼ÃÖ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬3Áª¼ê¤ËÍèµ¨¹½ÁÛ³°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¥í¥Ã¥Æ¤¬12µåÃÄºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤é13Áª¼ê¤ËÄÌÃ£¡£Â³¤¤¤ÆDeNA¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬12Áª¼ê¤Ë¡£µð¿Í¤¬11Áª¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬10Áª¼ê¤ÈÂ³¤¡¢°ìÈÖÄÌÃ£¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¸ÅÀîÍµÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë1¿Í¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ï¡¢ÎãÇ¯CSÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»ÍâÆü¤Þ¤Ç¡£
¡¡14Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÆµåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡¢¢¤¤Ï°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¡£¿ï»þ¹¹¿·¤¢¤ê)
¡¡¢§¥»¡¦¥ê¡¼¥°
¡Úµð¿Í¡Û²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¨Ä¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨»°±º¹îÌéÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨Âç¾ë¸µ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¢¤µþËÜ¿¿Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤ÎëÌÚÂçÏÂ³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë
¡Úºå¿À¡ÛÀî¸¶Î¦Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢º´Æ£Ï¡Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÊÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¡¢Ìî¸ý¶³Í¤³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨¿¹ÌÚÂçÃÒÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨ÎëÌÚÍ¦ÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨¥Û¥»¡¦¥Ù¥¿¥ó¥»¥¹Åê¼ê¡Ê26¡Ë
¡ÚDeNA¡Û»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢µþ»³¾ÌïÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÆÁ»³ÁÔËáÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨³ÞÃ«½Ó²ð¡Ê28¡ËÅê¼ê¡¢¢¨º£ÌîÎÜÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨ÁðÌîÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ðÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨Ï¡ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤¿¹²¼ÎÜÂçÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤¾¾ËÜÎ´Ç·²ðÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¤ÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë
¡Ú¹Åç¡Û¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¾åËÜ¿ò»ÊÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½Ìò°úÂà¤ò¼¨º¶¡¢±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÀÖÄÍ·òÍøÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢²ÏÌî²ÂÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨¾®ÎÓ¼ùÅÍÁª¼ê¡Ê22¡Ë
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¸¶¼ùÍýÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡¢µÜÀîÅ¯Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢»³ËÜÂçµ®Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢»³²¼µ±Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¶âµ×ÊÝÍ¥ÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¤ÃÝ»³Æü¸þÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤ÃæÀîÂó¿¿Êá¼ê¡Ê23¡Ë¡¢À¾ÀîÍÚµ±³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨ÎëÌÚ¹¯Ê¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢ÂÀÅÄ¸¸ã³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë
¡ÚÃæÆü¡Û¢¤¿¹Çî¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢ÀÐÀîæÆÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢²ÃÆ£ÎµÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢À±Ìî¿¿À¸ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢µÆÅÄæÆÍ§Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢ÌîÃæÅ·æÆÅê¼ê¡Ê20¡Ë¡¢º´Æ£Î¶À¤ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¢¤ÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê¡Ê28¡Ë
¡¡¢§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÅÄ±ºÊ¸´ÝÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî°ÒÅ¸Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨¿å¸ýÁÏÂÀÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨Æ£ÅÄ½ßÊ¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨¾¡Ï¢Âçµ©ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨À±Ìî¹±ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨ÀÖ±©Ï¡Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨É÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¡Ê22¡Ë
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¸ÅÀîÍµÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë¡á°úÂàÉ½ÌÀ
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢À¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¡¢´ä²¼Âçµ±Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢Âç²¼À¿°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¶âÅÄÍ¥ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨±ÊÅçÅÄµ±ÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨ÅÄÃæÉö´ðÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¤ËÜÁ°°êÌéÅê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¢¤¿¹ÎËÂçÏ¯Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¤ÃæÂ¼Î¼ÂÀÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤½©»³Àµ±ÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¤¾¡ËôÎ°°ÎÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë
¡Ú³ÚÅ·¡Û°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜÅÄ¿Î³¤Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¸µ¸¬ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢º´Ìîâ«Âç³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¤Â¼À¾ÎÉÂÀÅê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¢¤¾®ÌîÂÙ¸ÊÅê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢°æ¸ýÏÂÊþÅê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡Ê32¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë
¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¨Âç¶ÊÏ£Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¨°æ¾å¹µ±Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¸Å²ìµ±´õÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨ÌîÂ¼ÏÂµ±ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¨ÀîÌîÎÃÂÀÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢±üÂ¼¸÷°ì³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ·òÅê¼ê¡Ê29¡Ë