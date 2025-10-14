¡ÚÆÃ½¸¡Û½»Âð¥áー¥«ー¤¬ÇË»º¡Ö¤¿¤À¤Î¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¡×Ìó1800Ëü±ßÊÖ¶â¤Ê¤· ·ÀÌó¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¡Ú¿·³ãŽ¥Ì¯¹â»Ô¡Û
2024Ç¯12·î¡¢Ì¯¹â»Ô¤Î½»Âð¥áー¥«ー¡ØReve Bois Michel(¥ìー¥ô¡¦¥Ü¥ï¡¦¥ß¥·¥§¥ë)¡Ù¤¬ÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó¶â¤Ê¤É1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¿ôÀéËü±ß¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤òÁá¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡×
ÅÜ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å±ÛÃÏÊý¤Ë½»¤à30Âå¤ÎA¤µ¤ó¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¥¢¥Ñー¥È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤À¤È¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¸®²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£¡×
º£¤´¤í¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Î½»Âð¤Ë²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
2023Ç¯11·î¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ÆÌ¯¹â»Ô¤Î½»Âð¥áー¥«ー¡ØReve Bois Michel(¥ìー¥ô¡¦¥Ü¥ï¡¦¥ß¥·¥§¥ë)¡Ù¤È·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö°ìÈÖ(²Á³Ê¤¬)°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Î¹©Ì³Å¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡£¡×
·ÀÌó¶â³Û¤Ï¡¢ÅÚÃÏÂå¤ò½ü¤¯½»ÂðÉôÊ¬¤Ç3000Ëü±ß°Ê¾å¡£¹©»ö¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¡¢·ÀÌó¶â¤ÈÃå¼ê¶â¤ÎÌó1800Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó¤ÎºÊ
¡ÖÍè·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºàÎÁ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Øº£·îÃæ¤ËºàÎÁ¤òÍê¤Þ¤Ê¤¤¤È(²Á³Ê¤¬)¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ÀÌó¤·¤Æ(·ÀÌó¶â¤ò)»ÙÊ§¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¡×
·ÀÌó¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î2024Ç¯5·î¡¢Ç°´ê¤ÎÃÏÄÃº×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÃÏÈ×²þÎÉÈñ¤¬Åö½é¤è¤êÂ¿¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÃÏÈ×²þÎÉÈñ¤¬Åö½é¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡£ÃÏÈ×Ä´ºº12·î¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¹¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊ°¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
2024Ç¯6·î―
A¤µ¤ó¤¬ÃÏÈ×²þÎÉ¤Î¹©»ö¶È¼Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡ØReve Bois Michel¡Ù¤ËÌ¤Ê§¤¤¤¬È¯À¸¤·¡¢¼è°ú¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Ò²°¤âÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¡×
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»öÌ³½ê¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¹©»ö¤ÎÃå¼ê¾õ¶·¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é¥ìー¥Ö¤µ¤ó¤¬(»ñºà¤ò)»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡©¡×
¢£Reve Bois Michel¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡×
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ÞÄÙ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë(ÈñÍÑ¤ò)¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²È¤¬·ú¤¿¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
¢£Reve Bois Michel¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¡×
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¼ÂºÝ¡£¡×
Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ØReve Bois Michel¡Ù¤Ï2013Ç¯9·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¹©»ö¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤ÎÈÎÇä¡¦»ÞÆ¦¤ÎÀ¸»ºÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ñºà²Á³Ê¹âÆ¤ÇºÎ»»¤¬¼è¤ì¤º2024Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê·çÂ»¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤ËÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢2023Ç¯5·îËö»þÅÀ¤ÇÌó1²¯9600Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÇË»º´Éºâ¿Í¤«¤é¼ê»æ¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤¦ÅÝ»º¤¹¤ë¤È¡£¤â¤¦¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥áー¥«ー¤ÎÇË»º¤¬¤Û¤«¤Ë¤â―
¿·³ã»Ô¤Î½»Âð¥áー¥«ー¡Ø¥Ë¥³¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤â2025Ç¯5·î¤ËÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥¹ç·ã²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä¤¬°²½¡£¹©»ö¤ÎÁ°¤ËÌó2000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÚÃÏ¤¬¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¿ôÀéËü±ß¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤òÁá¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡×
ÅÜ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å±ÛÃÏÊý¤Ë½»¤à30Âå¤ÎA¤µ¤ó¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¥¢¥Ñー¥È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤À¤È¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¸®²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£¡×
º£¤´¤í¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Î½»Âð¤Ë²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
2023Ç¯11·î¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ÆÌ¯¹â»Ô¤Î½»Âð¥áー¥«ー¡ØReve Bois Michel(¥ìー¥ô¡¦¥Ü¥ï¡¦¥ß¥·¥§¥ë)¡Ù¤È·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡Ö°ìÈÖ(²Á³Ê¤¬)°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Î¹©Ì³Å¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡£¡×
·ÀÌó¶â³Û¤Ï¡¢ÅÚÃÏÂå¤ò½ü¤¯½»ÂðÉôÊ¬¤Ç3000Ëü±ß°Ê¾å¡£¹©»ö¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¡¢·ÀÌó¶â¤ÈÃå¼ê¶â¤ÎÌó1800Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó¤ÎºÊ
¡ÖÍè·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºàÎÁ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Øº£·îÃæ¤ËºàÎÁ¤òÍê¤Þ¤Ê¤¤¤È(²Á³Ê¤¬)¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ÀÌó¤·¤Æ(·ÀÌó¶â¤ò)»ÙÊ§¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¡×
·ÀÌó¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î2024Ç¯5·î¡¢Ç°´ê¤ÎÃÏÄÃº×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÃÏÈ×²þÎÉÈñ¤¬Åö½é¤è¤êÂ¿¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÃÏÈ×²þÎÉÈñ¤¬Åö½é¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡£ÃÏÈ×Ä´ºº12·î¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¹¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊ°¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
2024Ç¯6·î―
A¤µ¤ó¤¬ÃÏÈ×²þÎÉ¤Î¹©»ö¶È¼Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡ØReve Bois Michel¡Ù¤ËÌ¤Ê§¤¤¤¬È¯À¸¤·¡¢¼è°ú¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Ò²°¤âÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¡×
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»öÌ³½ê¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¹©»ö¤ÎÃå¼ê¾õ¶·¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é¥ìー¥Ö¤µ¤ó¤¬(»ñºà¤ò)»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡©¡×
¢£Reve Bois Michel¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡×
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ÞÄÙ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë(ÈñÍÑ¤ò)¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²È¤¬·ú¤¿¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
¢£Reve Bois Michel¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¡×
¢£A¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¼ÂºÝ¡£¡×
Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ØReve Bois Michel¡Ù¤Ï2013Ç¯9·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¹©»ö¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤ÎÈÎÇä¡¦»ÞÆ¦¤ÎÀ¸»ºÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ñºà²Á³Ê¹âÆ¤ÇºÎ»»¤¬¼è¤ì¤º2024Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê·çÂ»¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤ËÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢2023Ç¯5·îËö»þÅÀ¤ÇÌó1²¯9600Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£A¤µ¤ó
¡ÖÇË»º´Éºâ¿Í¤«¤é¼ê»æ¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤¦ÅÝ»º¤¹¤ë¤È¡£¤â¤¦¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥áー¥«ー¤ÎÇË»º¤¬¤Û¤«¤Ë¤â―
¿·³ã»Ô¤Î½»Âð¥áー¥«ー¡Ø¥Ë¥³¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤â2025Ç¯5·î¤ËÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥¹ç·ã²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä¤¬°²½¡£¹©»ö¤ÎÁ°¤ËÌó2000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÚÃÏ¤¬¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£