¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÄ¼Õ¡¡¼óÁê»ØÌ¾¤Ø¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ
¡Öº£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤â»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï14Æü¤Ë³«¤¤¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤ÏÂÐÎ©¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¶¨ÎÏ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Ê£¿ô½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³á»³¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Î©¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¤Û¤É¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤âÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡×