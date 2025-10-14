ÊÝ¸±·ÀÌó¾ðÊó¡¢887¿ÍÊ¬Î®½Ð¡¡Âçºå¤Î¹âÄÐÍ¹ÊØ¶É¡¢·Ð°ÞÄ´ºº
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¶áµ¦»Ù¼Ò¤Ï14Æü¡¢¹âÄÐÍ¹ÊØ¶É¡ÊÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¿½¹þ½ñ¤Î¼Ì¤·¤Ê¤É632Ëç¤¬µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò6¼Ò¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¡£887¿ÍÊ¬¤ÎÌ¾Á°¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2016Ç¯4·î¡Á19Ç¯3·î¤Ë¸ÜµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ò³°¤ËÎ®½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Ï´û¤ËÂà¿¦¤·Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ëº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç»ñÎÁ¤ò½¦¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£