¼óÁê¤Î»ØÌ¾¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Ã¯¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤«¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤Ë3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤«¡¢¶ÌÌÚ¼óÁê¤«
Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤«¡¢Ãµ¤ë¤¿¤á¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤«¡¢Â¾¤Î¼óÁê¤«Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ì¤ë¤«È¾¿®È¾µ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤â¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î²ÄÇ½À¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥®¤ò°®¤ëÌîÅÞ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦¥¡¼¥Þ¥ó¤â¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È14Æü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç1ÈÖÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ¼óÁê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬°ìËÜ²½¤Ç¤¤ë¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬½Ð¤·¤¿¾ò·ï¤òÎ©·û¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï14Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â°ìËÜ²½¤¹¤ë¤Ê¤é°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î©·û¤¬¤Î¤á¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡¢¿·ÁýÀß¤ËÁ°¸þ¤¡×¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÅÞ¤Î´ðËÜÍýÇ°¤òµ¤·¤¿¹ËÎÎ¤Ë¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ËÎÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹Â¤¬¤¦¤Þ¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï14Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö¥Ô¥¿¥ê¡×¤È°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Î¤ê¤·¤í¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡Ö¥Ô¥¿¥ê¤È¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸Êý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÞÃï°Æ¡×¤ò¶ÌÌÚÂåÉ½¥µ¥¤¥É¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Î©·û¤¬Ãæ¿È¤ò¤É¤ì¤À¤±¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Î¤«¡¢2¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÌîÅÞÂåÉ½¡É¤¬¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ä¤Ê¤¼¡©
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤¬¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÏÎ©·û¤Ê¤Î¤ÇÌîÅÄÂåÉ½¤Ç°ìËÜ²½¤Ç¤â¤è¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¤Ï¡Ö¿ô¤ÎÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Î©·û¤Ï148¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï27¤ÈÎ©·û¤Ï5ÇÜ°Ê¾å¤Î¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï2¤ÄÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÇºÇ¤â»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ç9¡ó¤Ç¤¹¡£Î©·û¤Ï5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤ÏÂçÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¤ÏÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤«¡¢²þÁªµÄÀÊ¤ÈÆ±¤¸µÄÀÊ¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï²þÁªµÄÀÊ4¤Î¤Ê¤«¡¢17µÄÀÊ¤ÈÌö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀª¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤ÏÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÌîÅÞ¤¬1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ç¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¡¡¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËÄÉ¤¤É÷¡©
¤Þ¤º¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÁá¤±¤ì¤Ð¡¢12·î1Æü¤«¤éÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¡ØÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡Ù¤Ë¤è¤ë½êÆÀ¸ºÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÇ¯Æâ¤Î¼Â¸½¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Ç½êÆÀÀÇ´ÔÉÕ¤Î¼Â»Ü¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢¶ÌÌÚ¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¸å¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ïº£¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨10¡óÆ³Æþ¤Î»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö·Ú¸ºÀÇÎ¨¡×¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¡¢»ö¼Â¾å¡¢¤³¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¡ÖÉõ°õ¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÌîÅÞ¤â²¹ÅÙº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£