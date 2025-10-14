¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÄÄ¼Õ¡Ä¡È¼«¸ø·èÎö¡É·Ð°ÞÀâÌÀ¤ËÎëÌÚ´´»öÄ¹¡ÖºÇ¸å¤Ï¼óÁê»ØÌ¾³ÍÆÀ¤Ø´èÄ¥¤í¤¦¤È¡×¡¡¡È21ÆüÁªµó¡É¤ØÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä²ÃÂ®¤«
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§
º£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º©ÃÌ²ñ¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬ËÁÆ¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤Î°ìÉô¤«¤é¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÀÐÇË¼óÁê¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¡§
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Î¶Ú°ã¤¤¤Ç¤Í¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡§
¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¡£
º©ÃÌ²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍµÄ°÷¤ÏÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï21Æü²ÐÍËÆü¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£