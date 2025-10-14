Á´Æü¶õµ¡¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´¤«¤éÌó30£í¤º¤ìÎ¥Î¦¤«¡¡Á°ÎØÇËÂ»¤·±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·
13ÆüÌë¡¢Á°ÎØ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿Á´Æü¶õµ¡¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´¤«¤é¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤º¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ¥Î¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
13ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿´ä¹ñ¹Ô¤¤ÎÁ´Æü¶õµ¡¤ÎÁ°ÎØ2ËÜ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢±©ÅÄ¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³êÁöÏ©ÏÆ¤Î¥é¥¤¥È18¸Ä¤¬¤ª¤è¤½800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥È¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´Àþ¤È¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Æü¶õµ¡¤ÏÃæ¿´Àþ¤«¤é¤º¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ¥Î¦¤·¡¢Á°ÎØ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢³êÁöÏ©¤ÏÊÞÁõ¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢Ãæ¿´Àþ¾å¤Ç¸÷¤ëÇò¤¤¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
