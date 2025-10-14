·§ËÜ¤Î¿¿²ÆÆü¡Ø106Æü¡Ù¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¡¡2005Ç¯¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ö½©¤ÎÃÙ¤ì¡×
·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¿ô¤¬º£Æü¡Ê14Æü¡Ë¤Ç¡Ø106Æü¡Ù¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¤Î¿¿²ÆÆü¡Ø106Æü¡Ù¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¡¡2005Ç¯¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ö½©¤ÎÃÙ¤ì¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö10·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯½é¤Î¿¿²ÆÆü¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤¬5·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é5¤«·î´Ö¡¢½ë¤µ¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡×
10ÆüÏ¢Â³¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤¿·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¿ô¤¬º£Æü¤Ç106Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2005Ç¯¤ËÊÂ¤Ó ¡ÈºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö30¡îÄ¶¤¨¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£È¾Âµ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüº¹¤·¤¬¤Þ¤ÀÄË¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£10·î¤Ç¡£º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¨Àá¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¤Ï·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤Ç10·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë33.5¡î¤òµÏ¿¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ãº´Ä®¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¿ô¤¬º£Æü¤Ç112Æü¤ËÃ£¤·¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤Ï2005Ç¯
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤Ï20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â106ÆüÌÜ¤Ï¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸10·î14Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30.5¡î¤Ç¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤Èº£Ç¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤¬ÃÙ¤¯¡¢9·î¤È10·î¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¿ô¤¬Ê¿Ç¯¤Ï2Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢2005Ç¯¤Ï7Æü¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë11Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÌÀÆü¡Ê15Æü¡Ë°Ê¹ß¤â¡¢¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£