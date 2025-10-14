¡Ú1/35 ¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡ÎPSÈÇ¡Ï¡ÚºÆÈÎ¡Û¡Û Í½Ìó³«»Ï¡§10·î15Æü11»þ È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê

¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/35 ¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡ÎPSÈÇ¡Ï¡×¤ÎºÆÈÎÊ¬¤ò10·î15Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÆÈÎÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡×¤ò1/35¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÆÈÎ¾ðÊó¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü10·î15Æü11»þ¤è¤êÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Î¸ø³«¤È¶¦¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º