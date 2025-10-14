ÍèÇ¯3·î¤ÎÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤á¤°¤Ã¤ÆÆ°¤¡¡¸½¿¦ºÆÁª¤ØÂ¾ì¸Ç¤á¤ë¤âÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡¡ÂÐ¹³ÇÏÍÊÎ©¤Ë¤à¤±¤Æ»×ÏÇ¤â
ÊõÃ£ Åµµ× ¸©µÄ¡§
¡Ö¹â²¼Ä®Ä¹¤ËÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¯¡¢Ä®¤òµó¤²¤Æ¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Î¸å±çÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
10·î12Æü¡¢ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤ÇÃÚ¹À»á¤Î11¤«½êÌÜ¤Î¸å±ç²ñ¤¬È¯Â¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¡¢ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸©µÄÊäÁª¡¢Ä®Ä¹Áª¤ÈÄ®¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÁªµó¤¬Î©¤ÆÂ³¤¯¡£
¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¬¥ó¥Ð¥íー¡×
Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤Ï9·î¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç¤â¡£
»Ö²ìÄ®¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤ÏÂÐÎ©¸õÊä¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸©µÄÁª¤Ç¤Ï¡¢ÃÚ»á¤¬»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À°ø±ï¤ÎÃÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä®Ä¹¤ÈÃÏ¸µÁª½Ð¤Î¸©µÄ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªµó¤ÇÁè¤¤¹ç¤¦´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢ÃÚ»á¤Î»Ù»ý¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¸å±ç²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
»Ö²ìÄ®¡¦°ð²¬ ·òÂÀÏº Ä®Ä¹¡§
¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢¤³¤Î»Ö²ìÄ®¤Ï°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¼«¿È¤ÎÁªµó¤Ë¡¢ÃÚ»á¤«¤é»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸©µÄ¤â¡ÖºÑ¤ó¤ÀÏÃ¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
ÀÐÅÄ ¾Ï ¸©µÄ¡§
¡ÖÁªµó¤ÏÁªµó¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤«¤é»Ö²ìÄ®¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÚÃÎ»ö¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
Ãå¡¹¤ÈÂ¾ì¸Ç¤á¤ò¿Ê¤á¤ëÃÚ»á¡£
¸å±ç²ñ¤ÎÈ¯Â°Ê³°¤Ë¤â¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë8¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢ÀªÎÏ¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÃÚ»á¤ÎºÇÂç¤Î»Ù»ýÀªÎÏ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡£
Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÂçÈ¾¤¬ÂÐÎ©¸õÊä¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï±üÇ½ÅÐ¤«¤é¤âÃÚ»á¤Î¿äÁ¦¤Ë°ÛÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢11·î8Æü¤ÎÁíÌ³²ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¿äÁ¦¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼è¤ê´¬¤¯À¯¼£¾ðÀª¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä
10·î5Æü¤Î²Ã²ì»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢¿·¿Í¤¬¸½¿¦¤òÇË¤ê½éÅöÁª¡£
ÍîÁª¤·¤¿¸½¿¦¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÃÚ»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¼óÄ¹¤Î1¿Í¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤ÏÃÚ»á¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¿äÁ¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë10·î10Æü¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ºØÆ£ Å´É× ÂåÉ½¡§
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
26Ç¯¤ËÅÏ¤ë¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î²ò¾Ã¡£
Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¼«¼çÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃÚ»á¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¸øÏ¢·È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ～¡×
ÂÐ¹³ÇÏ¤ÎËÜÌ¿¡¢»³ÌîÇ·µÁ»á¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°²ó¡¢ÃÚ»á¤È·ã¤·¤¯Áè¤¤¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÆÀÉ¼¤Ç¡¢ÃÚ»á¤Ë2Ëü8000É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¡¢¿ÌºÒ°Ê¹ß¤ÏÇ½ÅÐ¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤âÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿»³Ìî»á¤Ë¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Á°¶âÂô»ÔÄ¹¡¦»³Ìî Ç·µÁ »á¡§
¡Ö¤ºー¤Ã¤È¤³¤Î´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢¹ë±«°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤Ïº£¤Î»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Á°¶âÂô»ÔÄ¹¡¦»³Ìî Ç·µÁ »á¡§
¡Ö¸©Ì±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸©Ì±¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î»³Ìî»á¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢9·î¡¢Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¸©Ì±¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î²ñ¤¤¤·¤«¤ï¡×¡£
Í¸¢¼Ô¤ËÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ã²ì»ÔÄ¹Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¸©Ì±¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î²ñ¤¤¤·¤«¤ï¡¦±àÉô ÏÂ¹À ÂåÉ½¡§
¡Ö¤ÉÁÇ¿Í¤ÎÊý¤¬ÂÀÅáÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Áªµó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²æ¡¹¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¿®¤¸¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢Èó¼«Ì±ÀªÎÏ¤âÃÎ»öÁªÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¡¢ÃÚ»á¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤ò»Ù»ý¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÃÚ»á¤«¤é¿äÁ¦Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¶áÆ£ ÏÂÌé ÂåÉ½¡§
¡Ö¹½¿Þ¤â¤Þ¤¿¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿ーX¤µ¤ó¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÅú¤¨¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£
¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬Î®Æ°Åª¤ÊÃæ¡¢ÃÎ»öÁªÂÐ±þ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¾®ÃÝ ³® ÂåÉ½¡§
¡Ö¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤Î¤Û¤¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¡¢¹ñÀ¯¤È¸©¤ÎÆâ¾ð¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸©Ï¢¤Î´´»ö²ñ¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî°Ý¿·¤Î²ñ¤ò´Þ¤á¡¢»²À¯¤Ê¤É³ÆÅÞ¡¢ÀªÎÏ¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤Î¹½¿Þ¤¬Æ°¤¯¤È¤ß¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇºøÁî¤¹¤ë»×ÏÇ¡£
É½ÌÌ¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£