¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ºÇ¿·¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡Öº£Æü½é¤á¤ÆÁêÃÌ¤È¸ò¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×»³ÅÄ°ÉÆà¤â¶¦´¶¡ÚÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ºÇ¿·¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òºÆ¸½
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿10Âå¼ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Èø¤È»³ÅÄ¤¬Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Ä¹Èø¤Ï¡ÖÇº¤ß¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºòÆü²È¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤éÇÛÃ£Êª¤ò½Ð¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¥Ý¥¹¥È¤ËÇÛÃ£Êª¤ò¤¿¤á¤Á¤ã¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ËèÆü¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¤é²ò·è¡£
Â³¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö»Å»ö¤È¤«¤ÇÌëÃÙ¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÃæÊ¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢ºÇ¶áÌë¹¹¤«¤·¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ä¹Èø¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¤·¤«¤·¡ÖËÍ¤âÆüÃæ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿²¤¿¤éºÑ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤¿¤â¤¹¤°¤µ¤Þ²ò·è¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÅÄ¤âÄ¹Èø¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤¯·ë¹½¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¿¤á¤³¤ß¤¬¤Á¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¥á¡¼¥ë¤ÇÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿2¿Í¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤Ä¹Èø¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹»³ÅÄ¤Ë¡¢Ä¹Èø¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼Õ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Ä¹Èø¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÁêÃÌ¤ÈÊ¿¹ÔÀþ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¸ò¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÇº¤ß¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÎø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë½Ó±Ñºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ¾¿Í¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤òËÂ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤òÄ¹Èø¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ó¤ÊµÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¤ò»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆàW¼ç±é¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×
