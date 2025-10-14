¾ï¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤·Â³¤±¤ëNEWS¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤â¤Î¨¡¨¡1Ëü5000¿Í¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¢²£¥¢¥ê¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
·ëÀ®23Ç¯⽬¤ÎNEWS¤¬15Ëç⽬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊÑ⾝¡Ù¤È¶¦¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖNEWS LIVE TOUR 2025 ÊÑ⾝¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£Á´28¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é10⽉9⽇¡Ê⽊¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊNEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¡£º£²ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡ÈÊÑ⾝¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£NEWS¤ÎÊÑ⾝Êª¸ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿»þ¡¢²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿⼈¤â¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ËÊÑ⾝¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ËÍ¶¤¦¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢3⼈¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¡ÖÊÑ⾝¡×¤ò²Î¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊËë³«¤±¡£¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ÖÊÑ⾝¡×¤È¤¤¤¦⼤¤¤Ê⽂»ú¤¬LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ð¥ë¡¼¥óÁõ¾þ¤Î¤ª¾ë¤¬ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¿¿¤Ã⽩¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î⾐¾Ø¤Ë⿊¡ß¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò⽻¿¥¤ê¡¢µ®¸ø⼦¤ËÊÑ⾝¤·¤¿NEWS¡£°Ò⾵Æ²¡¹¡¢¤ª¾ë¤Î¾å¤Ë·¯Î×¤¹¤ë3⼈¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò⼒¶¯¤¯·«¤êÊÖ¤¹¡£¥Ð¥ó¥ÉÂâ¤ä´ú¤ò¿¶¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¸½¤·¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬âÁ¤·¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë⾊¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍ¡ª ¡ÄJOYER¡×¤ÈÁý⽥µ®µ×¤µ¤ó¤¬¤µ¤µ¤ä¤¯¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤ì¤ë¤È²Î¤¦¡ÖJOYER¡×¤Ø¡£3⼈¤Îµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë⾳⽟ÆÃ¸ú¤¬ßÚÎö¤·¡¢1Ëü5000⼈¤ÎJOYER¡Ê³Ú¤·¤à⼈¡Ë¤¬⼼¤òÌö¤é¤»¤ë²ñ¾ì¡£¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÍÙ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë²Î¤Ã¤¿Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤ò⽇ËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹Version¤Ç²Î¾§¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Í·¤Ó⼼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È±é½Ð¤â¡£¡Ö²£ÉÍÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È⼩⼭·Ä⼀Ïº¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤Ã¤¿¥½¥í¥³¡¼¥Ê¡¼¡£²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¤Ïºî»ìºî¶Ê¤ò⼿³Ý¤±¤¿¡ÖCocoon¡×¤ò¿¿¤Ã⽩¤Î¤Þ¤æ¤Î¥É¡¼¥à¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤ï¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£⼿¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò⽣¤ß½Ð¤·¤¿¡£Æú¤Î¤«¤«¤ë¶õ¤Ë⾶¤ó¤Ç¤¤¤¯Cocoon¤ò²Î¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÄ³¤¬⽻¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Áý⽥¤µ¤ó¤Ï¡¢⽩¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬⾶¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç¡ÖTM¡×¤òÇ®¾§¡£¤³¤Î⼀½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤È²Î¤¦ÄÌ¤ê¡¢⾃Ê¬¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ²Î¤¦¾ì⾯¤â¡£ÅÓÃæ¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤Î²¦´§¤Ë¥Þ¥ó¥È¤ò⽻¿¥¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ËÊÑ⾝¡£⾃Ê¬¤é¤·¤µ¤ò⼤ÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤¿¡£⼩⼭¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î⼩⼭⼗µ±¤µ¤ó¤È⼆⼈¤Ç¡ÖCHOIYAMA¡×¤ò°Ø⼦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ì¾»ú¤¬Æ±¤¸⼩⼭¤ÇÆ±¤¸CHOIYAMAÆ±⼠¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¡£¥é¥¹¥È¤Ë⼩⼭¤µ¤ó¤¬⼗µ±¤µ¤ó¤Ë¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤â¡ª
º£Ç¯·ëÀ®23Ç¯⽬¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢25Ç¯⽬¤¬»ëÌî¤Ë⼊¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MC¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Â¿Ê¬⽇ËÜ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦3⼈¡£¡ÖÊÑ⾝¤Ç¤¹¡¢ÊÑ²½¤Ç¤¹¡ª ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò3⼈¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¡¢25Ç¯¤¬⾒¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È⼩⼭¤µ¤ó¤¬⾔¤¦¤ÈÁý⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö25¼þÇ¯¡¢²¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤È⾔¤¤½Ð¤¹¡£2023Ç¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ëÁ´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¤¿¤á¡¢⼤ÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ëÁ´Éô¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢½Ð¤¬¤é¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁêÅö¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
Áý⽥¤µ¤ó¤¬ËèÇ¯»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç⼲⽀¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë3Ç¯¸å¤Î⼲⽀¤ÎÏÃ¤Ë¡£Áý⽥¤µ¤ó¤È⼩⼭¤µ¤ó¤¬3Ç¯¸å¤Î⼲⽀¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬⼲⽀¤ò½çÈÖ¤Ë⾔¤¤½Ð¤·¡¢¿½Ç¯¡Ê¥µ¥ëÇ¯¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£⼩⼭¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿½¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥â¥¸¥â¥¸¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÃã⾊¤ÎÃå¤Æ¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁý⽥¤µ¤ó¤Ë¥µ¥ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë³ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤éÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È°ÂÅÈ¤¹¤ëÁý⽥¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤º¤Ã¤È³ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤¤¤¸¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥±¤ò³è¤«¤¹¤âÄÙ¤¹¤â¤Õ¤¿¤ê¼¡Âè¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤òµá¤á¤ë¤È¡Ö²¿¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â⾯⽩¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È⼩⼭¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö³è¤¤ë¤è¡Á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡ª¡×¤È´î¤ÖÁý⽥¤µ¤ó¡£
¤³¤³¤«¤éÁý⽥¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç⾔¤Ã¤¿¤é¡¢JUMP¤Î⼭⽥¡ÊÎÃ²ð¡Ë¤ÈSnow Man¤Î⽬⿊¡ÊÏ¡¡Ë¡×¤È¥Ü¥±¤ëÁý⽥¤µ¤ó¡£¡ÖÈá¤·¤¯¤Ê¤¤¡© Îå¤Þ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡£⼤¾æÉ×¤À¤è¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬⾔¤¦¤È¡¢¡Ö⼀ÈÖ°¤¤¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¡Ê²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¾Ð¤¦¤³¤È¤À¤è¡£¤½¤³¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢⼭⽥¤µ¤ó¤È⽬⿊¤µ¤ó¤È¤Î¥¥ã¥é¤«¤Ö¤ê¤È⾔¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Ð¤ï¤º¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤´⽴Ê¢!? ⼩⼭¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤ÏÍ£⼀Ìµ⼆¤Ç¤¹¤è!!¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾Ð´é¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤â¡£ÅÏÊÕ°ÔÎÉ¤µ¤ó¡¢¾å¸¶·õ⼼¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÁÕÎ°¤µ¤ó¡¢⼩⼭⼗µ±¤µ¤ó¡¢⼩µ×ÊÝ¸þ⼀Ï¯¤µ¤ó¡¢²¬¶¶Î¼ÂÁ¤µ¤ó¤é6Ì¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð±é¤·¡¢NEWS¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö´õË¾¡ÁYell¡Á¡×¤ò²Î¤¦¾ì⾯¤â¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏNEWS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Î²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£NEWS¤«¤éº£¤Ê¤ªÅÁÅý¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬6⼈¤À¤±¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤Î⼥⽅¤ËÊÑ⾝¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤¢¤½¤Ð¤»¡×¤Ç¤Ï¡¢⾚¤È¥´¡¼¥ë¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö³¡⾐¾Ø¤Ë⾝¤òÊñ¤ó¤À3⼈¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢⼥À⼝Ä´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Î⼥¤ËÊÑ⾝¡£¥¥»¥ë¤ä¼ê¶À¡¢ÏÂ»±¤Ê¤É¾®Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦»Ñ¤â¡£Àð⼦¤ò¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿3¿Í¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï⿊⼦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¡£±ð¤ä¤«¤Ç⾊¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
ËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤Ë23Ç¯⽬¤ËÆÍ⼊¤·¤¿º£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¾ì⾯¤¬¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢⼩⼭¤µ¤ó¡£¡Ö³§¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡© ⼼¤ÏÊÑ⾝¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡© NEWS¤Ï22ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤äÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î3⼈¤ÏÁ¥¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£NEWS¤ÎÁ¥¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î3⼈¤È³§¤µ¤ó¤È⼀½ï¤Ë¥ª¡¼¥ë¤òÁæ¤¤¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È²ñ¾ì¤ò⾒ÅÏ¤¹¤È¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¡¢º£⽇½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤äÂ¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î±þ±ç¡¢¸åÇÚ¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© º£⽇Î¯¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢ÌÀ⽇¤«¤é´èÄ¥¤ì¤è¡£¼¡²ñ¤¦⽇¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£⼼¤Ï·ò¹¯¤Ë¡¢⼩⼭¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÁý⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤´¾Ò²ð¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÌÇò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¥¤¤Ç¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ©¤¬Á´Á³¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡¢»ä¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÌÇò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£º£⽇¤Ï⾯⽩¤«¤Ã¤¿¡© ¥¹¡¼¥Ñ¡¼⾯⽩¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤É¡¢NEWSÁý⽥µ®µ×¡¢³§¤Î¤¿¤á¡¢NEWS¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¤Í¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢⾯⽩¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ç2¶Ê¤À¤±¡¢¶Ê¤Î»ì¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢⾊¡¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤´µ¡·ù¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¡£
¡Öº£²ó¡¢¡ØÊÑ⾝¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ⾝¤ò¤·¤¿¤é¡¢³§¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ⾊¡¹¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î⽅¤Ë¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ö⽥ÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç²¿⼗²ó¤âÃåÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Þ¥¸¡¢¤½¤ìÄ¶⾯⽩¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ⾔¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë º£⽇¤Ï¤¯¤¥¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ì⾯¤â¡£
¡Ö¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë⾊¡¹¹Í¤¨¤Æ¡¢±é½Ð¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Í¡¢Àè¤Û¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢NEWS¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø´õË¾¡ÁYell¡Á¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ⾃Ê¬¤¿¤Á¤Ç»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤âÊÑ⾝¤¸¤ã¤ó¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬NEWS¤Î¸½¾ì¡¢¤³¤³¤Ë¤âµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¬⾃Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤ë¤è¤Í¡© ¤Þ¤¿NEWS¤È¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤ë¤è¤Í¡© º£⽇¤ÏºÇ⾼¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÌóÂ«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï⼤¤¤Ê⽬⽟¤ÎÌÌÇò¤á¤¬¤Í¤ò¤Ä¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¡Ö22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ⾝¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë⾃Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥é¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¡¢¤á¤¬¤Í¤Î⽬⽟¤òÊÄ¤¸¤Æ¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈµÓËÜ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢⼩Àâ¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¤Þ¤¿¤â¤ä⽬⽟¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢⼆ÅÙ¿²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥ë¥È¥éÌÌÇò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¡£ËÍ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Ç¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¸ö⽥¤µ¤ó¤Ë»Ø¥Ï¡¼¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤Ã¤¤á¤Ã¤Á¤ã¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡×¤È¤ªÎé¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬ºÇ¶á¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢ÌÀ⽇¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢²¶¡¢⼀⽣·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤é¡£¹¥¤¡¢¹¥¤¡¢¹¥¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Ç¡Á¡×¤È¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤òµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö³§¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë⼀⽣·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£⼀⽣·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£¡Ê²ñ¾ì¤ò⾒¤Æ¡Ëð÷¤¤¤Æ¤ë¡£°Î¤¤¤è¡£⾒¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡ª ⽬¥Ð¥¥Ð¥¤À¤«¤é¡ª ⼀⽣·üÌ¿¤Ë⽣¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢³§¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³§¤â⼀⽣·üÌ¿¡¢⽣¤¤Æ¤ë´é¤·¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤â±þ±ç¤¹¤ë¤è¡£³§¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬¿ä¤·¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï³§¤Î¿ä¤·¤À¤«¤é¡×¤È⾔¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¡£¤â¤¦⼀²ó¤ä¤é¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·¤À¤±¤É¡¢³§¤Ï²¶¤Î¿ä¤·¤À¤«¤é¡£¿ä¤·¡¢¿ä¤·¡¢¿ä¤·¡¢¿ä¤·¡Ä¡×¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ø¤òº¹¤¹²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¡Ö¿ä¤·³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ª⾦¤â¤«¤«¤ë¤ï¤Ê¡¢ÂÎ⼒¤â»È¤¦¤ï¤Ê¡£⼀⽣·üÌ¿⽣¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡£¿·¤·¤¤⾃Ê¬¤ËÊÑ⾝¤·¤Æ¤µ¡¢⼀⽣·üÌ¿⽣¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡£¤Ê¤Ã¡¢ÌóÂ«¤À¤¾¡ª ¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï«Æ¯¡ª »°⼤µÁÌ³¤Î°ì¤ÄÏ«Æ¯¡ÄÏ«Æ¯¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï«Æ¯¥³¡¼¥ë¤Ø¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÏ«Æ¯¡ª¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹µÒÀÊ¡£¡Ö¶ÐÏ«¡¢ÊÙ¶¯¡¢½ÉÂê¡¢¥¿¥¹¥¯¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡ÖÁ´Éô¡¢´èÄ¥¤ë¡£²¶¤Ï¥·¥´¥Ç¥¡¢³§¤â¥·¥´¥Ç¥¡£³§¤âÅ·ºÍ¤À¤¾¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Ç¡£¥Ï¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ä¤Ç¡Á¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤«⾒¤é¤ì¤Ê¤¤Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î°§»¢¤Ë²ñ¾ì¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢º£⽇°ìÈÖ¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥·¥²¤Î¡ÊÏ«Æ¯¥³¡¼¥ë¡Ë¤ÇÀ¼½Ð¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥²¤Î»þ¤è¤ê¤â°ìÈÖ⼤¤¤ÊÀ¼¤Ç¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡È¤»¡¼¤Î¡É¡×¤È¤¤¤¦⼩⼭¤µ¤ó¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¡ÖNEWS¡×¤È¤³¤Î⽇⼀ÈÖ¤ÎÀ¼¤Ç¶«¤Ö²ñ¾ì¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡¢²¶¤Î¤Û¤¦¤¬°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÁý⽥¤µ¤ó¡£⼩⼭¤µ¤ó¤â¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡¢²¶¤Î¤Û¤¦¤¬°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¤È⾔¤¨¤Ð¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡¢²¶¤Î¤Û¤¦¤¬°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë⼩⼭¤µ¤ó¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢³§¤Ç⼤¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î⾃Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤È²Î¤¦°¦¤Î±´¡Ö·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¡£º£¤¬¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦3⼈¡£¡È·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä°¤¯¼Ô¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼3⼈¤¬Ä¾É®¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦⽂»ú¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î⼭»û¹¨⼀¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç3ÊÔ¤ÎÊÑ⾝¹ÖµÁ¤¬¶´¤Þ¤ì¡¢NEWS¤È´ÑµÒ¤¬⼀ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿2»þ´Ö15Ê¬¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢º£¤Î⾃Ê¬⾃⾝¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬⼤ÀÚ¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦⼩ÃÓÍý·Ã ¼èºà¡¢⽂¡¦Ê¡⽥·Ã⼦