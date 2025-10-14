¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ï²µ½÷¤ÎÆÃ¸¢♡ ÀäÌ¯¤Ê´Å¿É¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤Ï¡©
¤³¤Î½©¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¬¤Á¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¥¢¥×¥Ç¤·¤¿¤¤¥³½¸¹ç¡ªº£²ó¤Ï¡¢»°±ºÍýÆà¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ç¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿É¤á¤Ê¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¤Ï¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò♡ Ãå¤³¤Ê¤·¥Æ¥¯¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥ì¥¶¡¼¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾æ´¶¤Ç¥³¡¼¥Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥¶¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤À¤±¤É¼Â¤Ï¡¢¾æ´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤¨¤ë¥à¡¼¥É¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥ß¥Ë¤Ï¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê´Å¿É´¶¡¢¥í¥ó¥°¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥È¥Ê¤Ê¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¤Ç¤×¤ê¤Ã¤È
¥ß¥Ë¤ò¤Ï¤±¤ë¤Î¤Ï²µ½÷¤ÎÆÃ¸¢¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Å¤µ½Å»ë¤Ç¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡¢¥ì¥¶¡¼¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¿É¤µ¤òÀø¤Þ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
Cordinate ¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¤ÇNOT¤³¤É¤â¸«¤¨
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¤Ë¤Ï´Å¤á¤ÊÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Å¿É¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
Cordinate ¥¹¥¨¡¼¥É¥ì¥¶¡¼¤Ï¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë
Çò¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥¹¥¨¡¼¥É¥ì¥¶¡¼¥ß¥Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹õ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤È¥³¡¼¥Ç¤¬Äù¤Þ¤Ã¤Æ¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤♡
»£±Æ¡¿Kaede Hara¡ÊTRON¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¥ß¥« ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÄÔÂ¼Í§µ®·Ã¡Êende¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢»°±ºÍýÆà¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè
ÃæÀî¹ÈÍÕ