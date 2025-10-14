Red Bull Tokyo Drift¡Ã¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull Tokyo Drift¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull Tokyo Drift¡×¡Ê¼Ì¿¿65ÅÀ¡Ë
´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤¹¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢SNS¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥í¥´²èÁü¤Î¤ß¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¤Þ¤¿²¿¤«»Å³Ý¤±¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤À¤±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»Ô¹Ù³°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµðÂç¤ÊÊªÎ®ÁÒ¸Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤ÈDJ¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥«¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ100Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤«¤éÁÛµ¯¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿3ºîÌÜ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ù¤Î¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ï¼Â¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼AMR Pro¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·±Ô¤«¤ÄºÇ¹âµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êF40¡¢TOP SEACRET¤ÎGT-R¤ä¡¢RE±«µÜ¤ÎRX-7¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëJDM¼ÖÎ¾¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤Ê¸²½¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Õ¥ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎAE86¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¸·Áª¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¼Ö¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ëMC MAMUSHI»á¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤äBMX¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤«¤éÌó1»þ´Ö¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÜ¶Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
³«ºÅÁ°Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿°ÆÆâ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¤òGoogle Map¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹¤¤ÍæÀû¥¹¥í¡¼¥×¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë--¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâÅª¥É¥ê¥Õ¥È¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤ò¶»¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
ÍæÀû¥¹¥í¡¼¥×¤¬¸«¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È30Ê¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·ã¤·¤¤¥¹¥¡¼¥ë²»¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ä¥É¥ê¥Õ¥È¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤²»¤À¡£¾å¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥Ç¥Ã¥ÈÁà¤ëMAZDA 3¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥É¥ê¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌ§ÎØÂçÌéÁª¼ê¤¬Áà¤ëToyota GR Corolla¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ö¤¬³¬²¼¤ËÃå¤¡¢ºÆ¤Ó¥¿¥¤¥ä¤ÈÃÏÌÌ¤¬·ã¤·¤¯»¤¤ì¤ë²»¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÊ¡¹¤È¥¹¥í¡¼¥×¤ò²ó¤Ã¤ÆÃÊ¡¹¤È¶á¤Å¤¯¤Î¤¬¶õµ¤¤Î¿¶Æ°¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
º£¤«º£¤«¤È¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ÇÁ´ÎØ¤ò³ê¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥í¡¼¥×¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëToyota GR Corolla¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ì½Ö¤Ç»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤â¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¡£Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿MAZDA 3¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¤Ë¤âÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢2Âæ¤Ë¤è¤ëÄÉÁö¥É¥ê¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¥«¡¼¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢GR Corolla¤ÈMAZDA 3¤¬À£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç²£¤ËÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥í¡¼¥×¤ò¥É¥ê¥Õ¥È¥¯¥é¥¤¥à¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤«¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Ã¯¤â¤¬ºø³Ð¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
