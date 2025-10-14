¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯Çä¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¡×»ÅÍÍ¤¬»ÔÈÎ²½¡ª ¡È¥¤¥¨¥í¡¼²Ã¾þ¡É¤Î¡ÖÀìÍÑÆâ³°Áõ¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡ÖLBX MORIZO RR Original Edition¡×ÅÐ¾ì¡ª
ÀìÍÑÆâ³°Áõ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡Ö¥â¥ê¥¾¥¦»ÅÍÍ¡×¤¬È¯Çä¡ª
¡¡2024Ç¯1·î¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ë1Âæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX MORIZO RR CONCEPT¡×¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö²ñÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¡Ê°¦¾Î¡§¥â¥ê¥¾¥¦¡Ë¤¬¼«¤é¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤¿¡¢¾®·¿¹âµéSUV¤Îµæ¶Ë·Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¹â½ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò»ÔÈÎ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î´ê¤¤¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯10·î13Æü¤Ë100Âæ¸ÂÄê¤Î¡ÖOriginal Edition¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍú¤´·¤ì¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¤É¤³¤Ø¤Ç¤â½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¹âµé¼Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2023Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤ÎLBX¤Ï¡ÈLexus Breakthrough X-over¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥µ¥¤¥º¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹4190mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1525mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤µ¤ò¶Å½Ì¡£
¡¡¤½¤ÎLBX¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯7·î¤Ë»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤¿MORIZO RR¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¥¿¡¼¥Ü¡ÖG16E-GTS¡×¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ304PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯400Nm¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ6Â®iMT¤òÀßÄê¡£²Ã¤¨¤ÆDirect Shift-8AT¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤Î¶¯²½¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÄÌ¾ï¤ÎLBX¤ËÈæ¤Ù469¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¹½Â¤ÍÑÀÜÃåºÞ¤ò12.8m±äÄ¹¤·¡¢¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥¯¥ë¥Þ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àAWD¤òºÎÍÑ¡£
¡¡AWD MODE¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ©ÌÌ¾õ¶·¤äÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ò¼«ºß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥¢¡¼¥à¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡ÖREDS¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Èù¿¶Æ°¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡¡¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÀ©¸æ¤ò²òÊü¤·¡¢¥¯¥ë¥ÞËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤ÀÅ½ÍÀ¤ÎÄÉµá¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¼×²»ºà¡¦µÛ²»ºà¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖOriginal Edition¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î»ÅÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ËÅÄ¾ÏÃË»á¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¿ï½ê¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Þ¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÁõÈ÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬É¸½à»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ª¡¼¥«¡¼¡ß¥ª¡¼¥«¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÎMORIZO RRÀìÍÑËÜ³×¥·¡¼¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡½õ¼êÀÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡ÖOriginal Edition¡×ÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥¸¤¬µ±¤¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¸å¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ä¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤âÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LBX MORIZO RR Original Edition¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Direct Shift-8AT¡¦6Â®iMT¤È¤â¤Ë730Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤ÈÃêÁªÈÎÇä¤Î±þÊç¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£