¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ÇÀ¯³¦¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡Ö²æ¡¹¹ñÌ±¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹ñÌ±¥µ¥¤¥É¤ËÃ¯¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èº£Ç¯£¶·î¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Î©¾ì¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÜº¬»á¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¯¶É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢°Û¾ï¤Ê¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬À¯¼£²È¤Î¿Í¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡»ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£