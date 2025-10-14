6.2L V8¤ÎHV¤Ç»Í¶î¡ª¡¡¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê1¡Ë ¡¡¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤ÎÅÅÆ°²½¥Ï¡¼¥É¤ò³µÀâ
Áí¹ç643ps¤Î¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
C8À¤Âå¤Î¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤¬¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¤µ¤é¤ËE-¥ì¥¤¤Ï¡¢ÎòÂå½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
±Ñ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤Î¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢3¼ïÎà¡£º£²ó»î¾è¤·¤¿E-¥ì¥¤¤Ï¡¢¼ã´³¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤È¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È»Ö¸þ¤Ç¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¦Z06¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
´û¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ü¥ì¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï643ps¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢15Ëü3440¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3038Ëü±ß¡Ë¤Ê¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§Åª¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸å¤í¤Ï¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤ÎV8¡¡Á°¤Ï162ps¤Î¥â¡¼¥¿¡¼
E-¥ì¥¤¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤ÈÆ±¤¸¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤ÎV·¿8µ¤Åû¡ÖLT2¡×¤Ç¡¢8Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥ÁAT¤ò²ð¤·¸åÎØ¤¬¶îÆ°¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢162ps¤È17.2kg-m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£1.9kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢Á°ÎØ¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¶îÆ°¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¤µ¤Û¤É¸º¤é¤º¡¢289g/km¤È¤Î¤³¤È¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¼Ö½Å¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤è¤ê252kg½Å¤¯¡¢1907kg¡£Z06¤ÈÆ±¤¸¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ä¡¢ÂÀ¤¤¥¿¥¤¥ä¤â¤½¤³¤Ë¤Ï²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÉý¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸345¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°¸å¤È¤â¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤Ç¡¢¼§µ¤Ç´ÀÎ®ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿¥À¥ó¥Ñ¡¼¤È¡¢¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬»Ù¤¨¤ë¡£¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Û¤É¸þ¾å¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼Á´¶
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤âÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡£
ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤Ï¹â¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤é¤ì¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥È¥ê¥à¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¸Å¤¤¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¼ÖÆâ¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤¿¤é¡¢»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¤½¤Î²¼Â¦¤Ë¤Ï¡¢¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¹â¤á¤Î¥É¥é¥Ý¥¸¡¡¼ÂÍÑÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤
±¿Å¾»ÑÀª¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤á¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂô»³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤ÆÁª¤Ö¤Î¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Á¡£¿Í´Ö¹©³ØÅª¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ°Îó¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç²ÄÇ½¤À¤¬¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎE-¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅÎÌ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÅ¸³«¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÉ½¼¨¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ø¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¦É¨ÉÕ¶á¤Ø¡¢½¼ÅÅÎÌ¤ò¹â¤á¤ËÊÝ¤Ä¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ü¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
C8À¤Âå¤Î¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤â¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤ÈÆ±Åù¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¸åÊý¤Î²Ù¼¼¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤¬1.8Lºï¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110ÊÂ¤ß¤Ë²ÙÊª¤ÏºÜ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È²¼¤Ë¤â¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
Áö¤ê¤Î°õ¾Ý¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È E-¥ì¥¤¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£