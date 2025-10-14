¿··¿¡Ö¥·¥È¥í¥¨¥óC3¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¾åÎ¦¡ª 48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¤ÇWLTC¥âー¥ÉÇ³Èñ¤Ï22.3km/L¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
¿··¿¥·¥È¥í¥¨¥óC3¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥·¥È¥í¥¨¥óC3¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÃCitroën C3 Hybrid
C3¤ÎÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÆüËÜÆ³Æþ°ÊÍè¡¢Îß·×1ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£¥·¥È¥í¥¨¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥¢¥Ð¥ó¥×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È¥ëー¥Õ¤ÎÇÛ¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Æâ³°Áõ¤Ë²Ã¤¨¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¿··¿C3¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬À¤È´Ä¶ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏB¥»¥°¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄÉµá¤µ¤ì¤¿¹â¤¤²÷Å¬À¤À¡£¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥É¥íー¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊPHC¡Ë¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥·ー¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¥Ð¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ËºÇ¿·¤Î48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4015¡ßÁ´Éý1755¡ßÁ´¹â1590mm¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï2540mm¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¡¢¹üÂÀ¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£Á´¹â¤Ï½¾ÍèÈæ¡Ü95mm¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊÆ¬¾å¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢»ëÇ§À¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿¿·¤·¤¤B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥âー¥¿ー¥·¥çー¤ÇÈ¯É½¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¡ÖOli¡Ê¥ª¥ê¡Ë¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¿·À¤Âå¥·¥È¥í¥¨¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥óÁÏ¶È»þ¤Î¥í¥´¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¥í¥´¤òÁõÃå¡£¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¥í¥´¡Ö¥À¥Ö¥ë ¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÚÀ½»õ¼Ö¤ËÍ³Íè¤·¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿µÕV»ú·¿¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Õ¥í¥ó¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë ¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡×¤«¤é¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¡È¥·¥§¥Ö¥í¥ó¥é¥¤¥ó¡É ¤¬º¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò·Ò¤®¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É¸½àÁõÈ÷¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥é¥¤¥È¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥·¥È¥í¥¨¥ó¼Ö¤À¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥éー¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤òº¸±¦¤ËÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ä¥Ó¥åー¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·À¤Âå¥·¥È¥í¥¨¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¡£¥»¥ó¥¿ー¤ËÇÛ¤·¤¿ºÇ¿·¥í¥´¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡È¥·¥§¥Ö¥í¥ó¥é¥¤¥ó¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¸«¤ë¿Í¤Î»ëÀþ¤ò3¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¥ê¥ä¥É¥¢¸åÉô¤Ë¤â¥«¥éー¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¡£¥ëー¥Õ¥ìー¥ë¤Ë¤Ï¡ÖCITROËN¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åµé¥°¥ìー¥É¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢17¥¤¥ó¥Á¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È¥¢¥í¥¤¥Û¥¤ー¥ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥°¥ìー¥É¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢17¥¤¥ó¥Á¥¹¥Áー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤Ë2¥Èー¥ó¥«¥éー¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Û¥¤ー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÉ¸½àÁõÃå¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¤òºÎÍÑ¡£A¥Ô¥éー¤«¤é¡¢¥ëー¥Õ¡¢C¥Ô¥éー¾åÉô¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ä¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Âç¤Ê2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¤¬¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¸Ø¤ë²÷Å¬À¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÛÃÖ¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ëÀþ°ÜÆ°¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Î¤ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¾åµé¥°¥ìー¥É¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥·ー¥È¤Ë¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¹çÀ®Èé³×¡ÊTEP¡Ë¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·ー¥È¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥É¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¿¥°¤¬Ë¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë»Å³Ý¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢1919Ç¯°ÊÍè¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤È¸Ø¤ê¤ò¼ÖÆâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢PHC¡Ê¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥É¥íー¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Òー¥¿ー¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·ー¥È¥Òー¥¿ー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡¢¼«Æ°ËÉâÁ¼°¥ëー¥à¥ß¥éー¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¥°¥ìー¥É¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¡£¿´ÃÏ¤è¤¯Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÍ·¤Ó¿´¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¿·À¤Âå¤Î48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡£101ps/205Nm¤òÈ¯¤¹¤ë1.2LÄ¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢20ps/51Nm¤ÎÅÅÆ°¥âー¥¿ー¤È6Â®DCT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤Ç110ps¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢³¹¾è¤ê¤«¤é¹âÂ®Áö¹Ô¤Þ¤Ç³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WLTC¥âー¥É¤Ç22.3km/L¤ÎÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖC4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬¶¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄC3¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ËÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â½ç¼¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
SPECIFICATIONS
¥·¥È¥í¥¨¥óC3¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÃCitroën C3 Hybrid
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4015¡ßÁ´Éý1755¡ßÁ´¹â1590mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2540mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1270kg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§1199cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Ä¾Îó3µ¤Åû¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§74kW¡Ê101ps¡Ë/5500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§205Nm¡Ê20.9kgf-m¡Ë/1750rpm
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§15kW¡Ê20ps¡Ë/4264rpm
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§51Nm¡Ê5.2kgf-m¡Ë/750-2499rpm
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§81kW¡Ê110ps¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§6Â®DCT
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÁíÅÅÎÏÎÌ¡§0.876kWh
¶îÆ°Êý¼°¡§FF
WLTC¥âー¥ÉÇ³Èñ¡§22.3km/L
ÀÇ¹þ¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§¥×¥é¥¹339Ëü±ß¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹364Ëü±ß