¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦O2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æî¤ß¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥é¥Ó¥¢»ïBOMB11·î¹æ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õÎ¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£10ÂåºÇ¸å¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿Æî¤µ¤ó¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡¢¾¯½÷¤ÈÂç¿Í¤Î¶¹´Ö¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¡¢¾®¤µ¤á¥Ó¥¥Ë¤ÇH¥«¥Ã¥×ÂçÃÀ²òÊü
»°½Å¸©½Ð¿È¤Ç2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆî¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦O2¡Ê¥ª¡¼¥Ä¡¼¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï4·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¾åÀ¾Îç¤µ¤ó¡£¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÏSKE48¤Î·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡õº´Æ£²ÂÊæ¤µ¤ó¤¬¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SKE48¤Î35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤ÇW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·§ºê¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï½é¤Î¥Ú¥¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£Ä¹¤é¤¯Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤·¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¾è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤µ¤ó¡õÀ¾°æÈþºù¤µ¤ó¡£35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç½éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁêÀî¤µ¤ó¤ÈÀ¾°æ¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£´ü¤â¥Á¡¼¥à¤â°ã¤¤½é¥Ú¥¢¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤Ê¤É³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆî¤ß¤æ¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ß¤Ê¤ß¤ß¤æ¤«¡¡2005Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¡¡T164¡¦B90W59H92¡¡ 2021Ç¯¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOS¡ùK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2023Ç¯¤è¤êÁªÈ´¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖO₂¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØÆîÉ÷¡Ù¤ÏÂ¨Æü½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥´¥ë¥ÕÀìÌç»ï¡Ø¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@O2_miyuka¡Ë¡¢Instagram¡¢TikTok¤È¤â¤Ë¡Ê@o2_miyuka¡Ë