ÊÆ¹ñ¤Î·üÇ°¤ÈÃæ¹ñ¤Î»×ÏÇ¡¡ÆüËÜÀ¯¼£¤Îº®ÌÂ¤òÆó¤Ä¤ÎÂç¹ñ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¡³°¸òÅª´íµ¡´ÉÍý¤¬µÞÌ³¤À
10·î¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½÷À½é¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö½÷À½é¤Î¼óÁê¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ä¾¸å¡¢26Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï°ìµ¤¤Ëº®ÌÂ¤ÎÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤¬¼¡¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢À¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄêÀ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆâ¤«¤é¤Îº®Íð¡×¤ËÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆÃæ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¹ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¦Éå²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Ì¾¤¬¼ÖÂÎ¤Ë¡Ä¡Ö¤¤¤¤¤À¤í¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëD¤À¡ª¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ê¸½ÃÏ¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¿¿¼Â¤ò¹ð¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
ÊÆ¹ñ¤Î·üÇ°¡¡ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î°ÂÄêÀÄã²¼
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÂÐÃæ¹ñÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î°ÂÄêÀ¤Èµ¡Ç½À¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯¸Ç¤ÊÀ¯¼£Åª´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤¬¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ä¼«¸øÏ¢Î©Êø²õ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄêÀ¤òÏªÄè¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¸¢¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¼¡¡¹¤È¸òÂå¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐÊÆ»ÑÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¹ÅÙº¹¤Î¤¢¤ëÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢10·îËö¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¼óÁê¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢´ØÀÇÌäÂê¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î¤¢¤êÊý¡¢ÂÐÃæÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢»³ÀÑ¤¹¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÆâÀ¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î³°¸ò¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁÁ´ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬Áá´ü¤Ë°ÂÄê¤·¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤·¤ÆÂÐÃæÀïÎ¬¤ÇÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î»×ÏÇ¡¡ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæ»ÑÀª¤È¡ÖÜ¸¡×¤òÂÇ¤Á¹þ¤àµ¡²ñ
¡¡Ãæ¹ñ¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤Î¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¿·À¯¸¢¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·ÐºÑ¤äËÇ°×¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤¿°ÂÄê²½¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤«¤éÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤ËÌÕÌÜÅª¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢ÆüÊÆ¤¬´°Á´¤ËÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏ¢Î©Êø²õ¤Ë¤è¤ëÀ¯¶É¤Îº®Íð¤ò¡¢¡ÖÆüÊÆ¤Î´Ö¤ËÜ¸¡Ê¤¯¤µ¤Ó¡Ë¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡×¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¡¢ÆâÀ¯¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤«¤é¡¢¿·À¯¸¢¤¬·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤Î°ÂÄê²½¤òÍ¥Àè¤·¡¢¡ÖÂÐÃæÈó¶¯¹Å»ÑÀª¡×¤ËÅ°¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌ©¤Ë¤·¡¢Æó¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤òÊÆ¹ñ¤«¤é°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ëÆüËÜÀ¯¼£¡¢³°¸òÅª´íµ¡´ÉÍý¤¬µÞÌ³¤Ë
¡¡¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¾×·â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÆâÀ¯¼£¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤À¯¼£Åª°ÂÄê¤È¡¢¼çÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¡¦¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç³°¸òÅª´íµ¡´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¡ÖÆâ¤«¤é¤Îº®Íð¡×¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡Ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Strategic Intelligence ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶¨²ñÍý»ö¡¢À¶ÏÂÂç³Ø¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·óÌ³¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡£Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤ËÃÏÀ¯³Ø¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¡¢½õ¸À¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£