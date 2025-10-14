ºÙÌîÀ²¿Ã¡¢Åìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¸ø±é¤ÎÂ¨´°¼õ¤±Åìµþ¡õÂçºå¤ÎZepp¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡¡ºÙÌîÀ²¿Ã¤¬¡¢Zepp¥Ä¥¢ー¡ØHaruomi Hosono Live 2025¡Ù¤òZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë¤ÈZepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë¤Ë¤Æ12·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢7·î19Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó Royal Festival Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡É¤·¤¿9·î¤ÎÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¸ø±é¡ØHaruomi Hosono - I¡Çm back from London!¡Ù¤ÎÂ¨Æü´°Çä¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü10·î14Æü19»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
