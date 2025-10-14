ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¸ø±é¥ê¥Ï¤Ç¸«¤»¤ë¿¿·õ¤ÊÆ·¡¡Âç´¿À¼¤Î¡Èayu¥³ー¥ë¡É¤ä¿©»ö¤Î°ìËë¤â
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-¡ÙÃæ¹ñ¸ø±é¤¬¡¢10·î11Æü¤Ë¹º½£±üÂÎÃæ¿´ÂÎ°é馆¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÉÍºê¤Ï²ñ¾ì¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¸ø±é¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡Ë
¡¡ÉÍºê¤Ï¡Ö¹º½£¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤È¤«China TA¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Î¤Û¤«¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤ä¸½ÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÉÍºê¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÆ°²è¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤ÇÉÍºê¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Èayu¥³ー¥ë¡É¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖTAÇ®¤¤¤Í¡£»ä¤âayu¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î1Æü¤Ë¤ÏËÌµþ WUKESONG ARENA¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£ÉÍºê¤Ï¡ÖËÌµþ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¥½¥í¸ø±é¤Ï½é¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¸ø±é¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë