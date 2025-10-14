¡Ö²¦¹ñ¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½é¾¡ÍøÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¡¢²áµî2Ê¬¤±11ÇÔ¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤Ï1Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëà²¦¹ñá¤ÇÆ±6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²áµî¤Ï2Ê¬¤±11ÇÔ¤Ç¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯6·î¤ËÂÐÀï¤·¤Æ0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤ÏºòÇ¯10·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢§GK
¡¡ 1¡¡ÎëÌÚ¡¡ºÌ±ð¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¢§FP
¡¡ 3¡¡Ã«¸ý¡¡¾´¸ç¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¡¡ 4¡¡ÅÏÊÕ¡¡¡¡¹ä¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡25¡¡ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
¡¡ 8¡¡ÆîÌî¡¡Âó¼Â¡¡¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¡15¡¡³ùÅÄ¡¡ÂçÃÏ¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡10¡¡Æ²°Â¡¡¡¡Î§¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡18¡¡¾åÅÄ¡¡åºÀ¤¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡13¡¡ÃæÂ¼¡¡·ÉÅÍ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡Ë
¡¡21¡¡º´Ìî¡¡³¤½®¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡20¡¡µ×ÊÝ¡¡·ú±Ñ¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÁ´À®ÀÓ
1989¡¦7¡¦23¡¡¡¡A¡¡0¡ü1¡¡¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯
1995¡¦6¡¦6¡¡¡¡¡¡N¡¡0¡ü3¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥í¥Ù¥ë¥È¥«¥ë¥í¥¹¡¢¥¸¡¼¥Ë¥ç2
¡¡¡¡¡¡8¡¦9¡¡¡¡¡¡H¡¡1¡ü5¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡ËOG¡¢¥¨¥¸¥à¥ó¥É¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¡¢¥µ¥Ó¥ª¡ÊÆü¡ËÊ¡ÅÄ
1997¡¦8¡¦13¡¡¡¡H¡¡0¡ü3¡¡Ä¹µï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡ËF¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¡¢J¥Ð¥¤¥¢¡¼¥Î
1999¡¦3¡¦31¡¡¡¡H¡¡0¡ü2¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥¢¥â¥í¡¼¥¾¡¢¥¨¥á¥ë¥½¥ó
2001¡¦6¡¦4¡¡¡¡¡¡H¡¡0¢¤0¡¡¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2005¡¦6¡¦22¡¡¡¡N¡¡2¢¤2¡¡¥±¥ë¥ó
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥í¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡ÊÆü¡ËÃæÂ¼¡¢Âç¹õ
2006¡¦6¡¦22¡¡¡¡N¡¡1¡ü4¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥í¥Ê¥¦¥É2¡¢J¥Ù¥ë¥Ê¥ó¥×¥«¡¼¥Î¡¢¥¸¥¦¥Ù¥ë¥È¡ÊÆü¡Ë¶ÌÅÄ
2012¡¦10¡¦16¡¡N¡¡0¡ü4¡¡¥¦¥í¥Ä¥ï¥Õ
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Ñ¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë2¡¢¥«¥«
2013¡¦6¡¦15¡¡¡¡A¡¡0¡ü3¡¡¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¢¥¸¥ç¡¼
2014¡¦10¡¦14¡¡N¡¡0¡ü4¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë4
2017¡¦11¡¦10¡¡N¡¡1¡ü3¡¡¥ê¡¼¥ë
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¥§¥º¥¹
2022¡¦6¡¦6¡¡¡¡¡¡H¡¡0¡ü1¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡áÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥Ö¡Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë