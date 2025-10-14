¡ÖÂç¸ý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¾¾¹ä¡×CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤Ï¥Á¡¼¥à1¤Îà¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹á¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤Ï¡Ö0¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¾¾ËÜ¹äÁª¼ê²ñÄ¹¤¬Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ã£¹§ÂÀ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¡¢Éú¸«·¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢(Ã£¤Î)¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¡Ö»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£27µå¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö(Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï)´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã£Åê¼ê¤Ë0¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëà¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹á¤Ö¤ê¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÃ£Åê¼ê¤Îµ»ö¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¹¤Ë°ìÈÖ¤Ê¤á¤¿¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃ£¤ÎÂç¸ý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¾¾¹ä¡×¡ÖÃ£¡¢¥Ü¥¹¤Ë°ìÈÖçÓ¤á¤¿¸ý¤¤¯¤Î¤Í¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤ì¡ªÍê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£