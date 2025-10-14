¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×½Ð¿È45ºÐ½÷Í¥¡¢¸åÇÚ¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âºÇ¹â¡×
°µ´¬¤Î¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É±é½Ð
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÌîÇÈËãÈÁ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß(38)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Öar¡×11·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ÈÆÃ½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¿ÈÄ¹169¥»¥ó¥Á¤ÇÄ¹¤¤¼êÂ¤ÎÄ¹ß·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ä¥ß¥Ë¾æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡Á¤É¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥¤¡×¡ÖÌîÇÈ¤µ¤ó¤À¤«¤é°ú¤½Ð¤»¤ëÌ¥ÎÏ¡¢ËÜÅö¤ËÂº¤À¤³¦´Ñ¡×¡Ö¿¿ÈÁ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Þ¤µ¤ß¤µ¤óËÜÅöÂç¹¥¤¡¡2¿Í¤È¤âºÇ¹â¡×¡ÖÄ¶Àä¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÇÈ¤Ï1996Ç¯¤Î¡ÖÂè4²óÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2000Ç¯¤ËÆ±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¹ß·¤È¤ÏÆ±¤¸ÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤·¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£