£¸·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÈïºÒ¡¡¼ÖÎ¾·¿¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¡º£Ç¯8·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤ÏºÆ³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¹ÊØ¶É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14Æü¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿Í¹ÊØ¶É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£ÁáÂ®ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç»ÔÊ¡»³Ä®¤Ï8·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¡¢2¤«·î¤¿¤Ã¤¿º£¤âÊ¡»³Í¹ÊØ¶É¤ÏºÆ³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾·¿¤ÎÍ¹ÊØ¶É¡£3t¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËATM¤È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤ê¡¢Í¹ÊØÊª¤Î°ú¤¼õ¤±¤äÀÚ¼ê¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤À¤±¤ÏÂ¸Â³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í ¡Ë
¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡£Ä®Æâ90¡óÍ¹ÊØ¶ÉÍøÍÑ¼Ô¤À¤«¤é¡£ËÜ¶É¤Î³«¶É¤ò1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÊ¡»³Í¹ÊØ¶É¡¦ÍÂ¼Éð»Ö¶ÉÄ¹¡Ë
¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ÊºÆ³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ÞÊý¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬°ìÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ê¡»³Ä®¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£