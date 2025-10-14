¡ØÆî¹ñ¿£»º¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄKYT¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥´¥ë¥Õ2025¡Ù½©À²¤ì¤ÎÃæ¤Ç118¿Í¤¬¾Ð´é¤Î¥×¥ìー
¡¡KYT¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤¬Æî¶å½£»Ô¤ÎÃÎÍ÷¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Î²¼¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥çー¥Ã¥È¡ª¡ª¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÆî¹ñ¿£»º¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄKYT¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥´¥ë¥Õ2025¡Ù¡£
¡¡Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¡¢Áá´ü¤Î¼£ÎÅ¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤ÇÂ·¤¨¤¿»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢118¿Í¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¡£¼¡¡¹¤È¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¡ÊÈô¤Ð¤·¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤¨¤¤¤äー¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¦¡¦¡¦
¡ÊÆâÅÄÄ¾Ç·¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤À¡©¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ª¡×
¡¡°ìÊý¡¢³Ú¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤â¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¡Ê¥Î¥ê¤Ï¤¤¤¤¡£¥Î¥ê¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡©¡Ë¥Î¥ê¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ë¥¹¥³¥¢¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö
¡¡¹¥¥×¥ìー¡¢ÄÁ¥×¥ìーÂ³½Ð¤ÎÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢11·î22Æü¤Î¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤éÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£