¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÄ«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¡¡ÆîÉô¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«»±¤ò¡¡Ãë´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤½¤¦
¡¡£±£°·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤ÎÉþ¤Ç²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Àþ¤¬¶áµ¦ÃÏÊý¤òÆî²¼¤·¡¢£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÌë¤«¤é¿åÍË¤ÎÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ï±«¤¬¹ß¤é¤ºÆÞ¤ê¶õ¤È¤¤¤¦½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤µª°ËÈ¾Åç¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤â¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µþºå¿À¤Ê¤ÉÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·À²¤ì´Ö¤â¸«¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ãë´Ö¤ÏÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¸á¸å¤«¤é£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅÚÍË¤Þ¤Ç¤ÏÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÍË°Ê¹ß¤Ï¡¢µÞ¤Ë½©ËÜÈÖ¤ÎÎÃ¤·¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£