¡ÚÂçÇ®¶¸¤ÎËüÇî¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡ÛÊÄËë¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡²ñ¾ì¤¬¡È´°Á´ÊÄº¿¡É¤·¤¿¤¢¤È¤â¥²¡¼¥È³°¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¤¤Î¤¦£±£°·î£±£³Æü¤ËÊÄËë¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¾ì½ê¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¸á¸å£·»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ë¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âÊÄ´Û¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ä
¡¡¸á¸å£±£°»þ¤ËÊÄËë¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â³Ú¤·¤â¤¦¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡ÖËüÇî½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¡Ê£ÑÊÄËë¤Þ¤Ç£±»þ´ÖÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤É¤³¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¡×
¡¡ÊÄËë»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Ä¤ê¡¢¥²¡¼¥È¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ê·ÙÈ÷°÷¡Ë¡ÖÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò¤¹¤®¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄ¾ì»þ´Ö¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¾ì¤¬¡È´°Á´ÊÄº¿¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥²¡¼¥È¤Î³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÇ®¶¸¤ÎÊÄËëÆü¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£´Æü¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Ï¤ä¤¯¤â¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Î²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÂçºå¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¡À¾Ìî¹Ï¯¹Êó¡¦ºÅ»ö·¸Ä¹¡Ë¡ÖÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ£±£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤»×¤¤¤È¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï½ç¼¡¡¢°ÜÀß¤ä²òÂÎ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£