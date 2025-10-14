ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤ÇÛ¤êÃË¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¡¡£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤Î¹Åç¤äÆþÃÄµñÈÝ¤ÎµåÃÄ¡¢¥ß¥º¥Î¤ä¿³È½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¡ºÇ¸å¤Ï²¬ËÜ¤Ë²ÖÂ«
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤³¤ÎÆü¡¢Àµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£ÓÁ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö»ä»ö¤Ç¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¡¢£±£²Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¡£²ñ¸«¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤Ë¿·¿Í²¦¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡£¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó²ñ¸«¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¤ä¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¹Åç»þÂå¤Ï¡ËËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤é¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤é£²ÇÜ¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿ÍÆþÃÄÁ°¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆþÃÄ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥ÆÎ¾µåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÑ¶ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥ß¥º¥Î¼Ò¤ä¡¢¿³È½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê£³£¶¿Í¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±£·¿Í¤Î·×£µ£³¿Í¤¬½¸·ë¡£Ä¹Ìî¼«¿È¤â¡Ö¤³¤ìÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï²ÖÂ«¤ò²¬ËÜ¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼êÅÏ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤È¾Ð¤¤¤ËËþ¤Á¤¿²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£