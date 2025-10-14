¿·ÁíÍý¤ÏÃ¯¤Ë¡© ¹â»Ô»á¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Ç¡È¼«¸ø·èÎö¡É·Ð°ÞÀâÌÀ¤«¡¡ÅÞÆâ¤«¤é¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×°Æ¤â¡Ä¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤«¡©¡Ê¡ÖN¥¹¥¿¡×¸á¸å4»þ15Ê¬¤¹¤®¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¼«Ì±ÅÞµÄ°÷
¹â»ÔÁíºÛ¡È¼«¸ø·èÎö¡É ·Ð°ÞÀâÌÀ¤«¡¡¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×°Æ¤â¡Ä
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¾ÅÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂ¦¤Ï¡Ö»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å3»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ÛµÞ¤Î¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤«¤é¡¢¸øÌÀ¤Î¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á¥ÅÄ¸µ ¸µ·ÐºÑ´ë²èÄ£Ä¹´±¤¬°ì¤Ä¤Î°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬¤±¤ë¡ØÁíÁíÊ¬Î¥¡Ù¤Î°Æ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ËÂà¿Ø¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤Î°Æ¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî¡§
¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤â¤³¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÈáÄË¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º®Íð¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Í¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤Ï²¿¤«¤ò»ä¤¿¤Á¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Î¤È¤¤Ë¡¢¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆÌîÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¾ô¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¼êÎ©¤Æ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤ÈÀ¯ºöÅª¤Ë¶á¤¤¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤¬1¤Ä¤Î¸°¡¡
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
º£¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¡¢ÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Î·Ð°Þ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢²¿¤«Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤â°ú¤Â³¤Ï¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤È¤ÎÃúÇ«¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃå¼Â¤Ë¼¹¹ÔÉô¤¬¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ì±ÅÞ¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤äËãÀ¸»á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬À¯ºöÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖ¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·ûË¡²þÀµ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬À¯ºöÅª¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ë¡¢¡ÖÉý¹¤¤ÏÈÁÈ¤ß¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×ÏÇ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢3ÅÀ¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤À°ìÃ×¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤«¤é²¿¤«ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
¤Þ¤À¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹Åª¤Ë¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ÎÃÊ³¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÌîÅÞÂ¦¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬°ì¤Ä¸°¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
