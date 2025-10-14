¡ÖÂùÎ®¤¬Ä®¤ò¤Î¤ß¹þ¤à¡×¥á¥¥·¥³¤Ç129¿Í¤¬»àË´¡¦°ÂÈÝÉÔÌÀ¡Ä½»Âð³¹¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¹¿¿å¤ÈÃÏ³ê¤ê¡¢Ê¼»Î¤é1Ëü¿ÍÅêÆþ¤·µß±ç
Áý¿å¤·¡¢ÂùÎ®¤È²½¤·¤¿Àî¡£
Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤Ï³¹¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢½»Âð¤È½»Âð¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¿¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬129¿Í¤Ë¾å¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµìºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤Ï¡Ö¼«Á³¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿©Âî¤Î²È¶ñ¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢Á´¤Æ¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î6Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂç±«¤Ç¡¢¥Ù¥é¥¯¥ë¥¹½£¤Ê¤É4¤Ä¤Î½£¤Ç¹¿¿å¤äÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¡£
6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë64¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â65¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥é¥¯¥ë¥¹½£¥Ý¥µ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Àî¤Î¿å°Ì¤¬ºÇÂç¤ÇÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤ÆÈÅÍô¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬½»Âð³¹¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¹¤Ç¤Ï¡¢ÈÅÍô¤·¤¿Àî¤Î¿å¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²¿Âæ¤â¤Î¼Ö¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
Ã¯¤â¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¥¤¥¹¤âÁ´¤Æ¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å°Ì¤Ï1¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¤Î¹â¤µ¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¡¢¿©Æ²¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Á´¤Æ¿å¿»¤·¤Ç¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥é¥¯¥ë¥¹½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅÚº½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÌó80¤Î½¸Íî¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤ÏÊ¼»Î¤Ê¤ÉÌó1Ëü¿Í¤òÅêÆþ¤·¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¿å¤ä¿©ÎÁ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¤Îµß±ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¥·¥³¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ï¡¢º£½µ¤â³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£