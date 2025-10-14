ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò½õ¤±¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡í´é¤Î½ý¡í¤ÇÃéÀ¿ÀÀ¤¦¤â¡Ä¾×·â¤Î¡È¥Ó¥ó¥¿²óÅú¡É¤ËÎÞÌÜ
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê10·î13Æü¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û²ñ¾ì¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾×·â¤Î¡È¥Ó¥ó¥¿¡õ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É°Æ·ï¤¬ËÖÈ¯¡£ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä´°Á´¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é·à¾ì¤ËÊÑËÆ¡£´ÑµÒ¤«¤é¤â¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¡È°¹¤µ¤ó¡É¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Ö¤Ã¤¿¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ÎÌÁÍ§´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏªÄè¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éÂÎ¼Á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¹¥«¤¬¡¢º£½µ¤â¥«¥¤¥ê¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¥«¥¤¥ê¤ÏÎÞÌÜ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡É¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´Ø·¸À¤Ç¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ê¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý°Æ·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸¡£½µËö¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ç¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡õ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤ÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤ÎÆâÉôÂÐÎ©¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÇÔÀï¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹¥«¥¤¥ê¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¥«¥¤¥ê¥£¥£¡¢¤É¤³¤ä¤É¤³¤ä¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¥ª¥ê¥ã¤¡¡×¤ÈÅÜ¹æ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥«¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø³«Àâ¶µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·´î·à¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤â¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¤ÇÉé¤±¤¿¤À¤í¤ªÁ°¡£¥ê¥¢¤È¥¤¥è¤ËÁ´¤¯Îéµ·¤òÃ¡¤¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤È·ùÌ£¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥ê¤â¡Ö¥¢¥¹¥«¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ç¥ê¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Ê¬¤ò¼çÄ¥¡£ÄË¡¹¤·¤¤³Û¤Î½ý¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò½õ¤±¤¿¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤â¡Ä¥¢¥¹¥«¤Ï¡Ö²¿¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¥Ü¥±¥§¡¢¥Ð¥«¤¡¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó·ã¹·¡£2½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÄ¥¤ê¼ê¤¬ßÚÎö¤·¡¢Àè½µ¤è¤ê¤âÂ®¤¯¡¢½Å¤¤°ì·â¤Ë´ÑµÒ¤Ï¡ÖOhhh¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¸òºø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤¿¤Ö¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ó¤¤¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ç¤¹¤è¥«¥¤¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥«¥¤¥ê¤ÏÆ°ÍÉ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ËÎ×¤à¡£¶õÃæµ»¤Ç¹¶¤á¤ë¥«¥¤¥ê¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö¤Ç±þÀï¤¹¤ë¥ê¥¢¤Î¹¶ËÉ¤Ï¸«±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ê¥¢¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¡×¤ËÄÀ¤ß¡¢¥«¥¤¥ê¤¬ÇÔËÌ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Î¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¤â²Ã¤ï¤êÍðÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤¬¥ê¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ëË½µó¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡½µËö¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç°ì±þ¤Î·èÃå¤ò¸«¤»¤¿¡ÈRhiyo¡É¡Ê¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¡Ë¤È¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤Î¹³Áè¤À¤¬¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¼¹Ç°¿¼¤µ¤«¤é¤â²Ð¼ï¤Ï¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¾·³¤ÎÂÐÎ©¤òÄ¶¤¨¡¢¥«¥¤¥ê¤Î¡Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¡É¤Ë½¸Ãæ¡£
¡¡³¤³°SNS¤Ç¤Ï¡ÖFree Kairi¡Ê¥«¥¤¥ê¤ò¼«Í³¤Ë¡Ë¡×¡Ö¥¢¥¹¥«¤Ï¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡£´°Á´¤Ë¥ä¥Ð¥¤¤è¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤Ë¤Ï¥»¥é¥Ô¡¼¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÆ±¾ð¤¬»¦Åþ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥«¥¤¥ê¤ÎÈ¿·â¤Ë´üÂÔ¡£ÀäÂÐ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤Î¼å¼ÔµÕÅ¾¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¿Í3¿Í¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ç·èÃå¤ò´õË¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë